Двух фото маловато: суд массово отменяет штрафы с камер за пересечение сплошной линии

Как сообщает издание La Razón, испанское Главное управление дорожного движения (DGT) столкнулось с неожиданной юридической проблемой. И это ощутимо сказалось на имидже дорожного законодателя.

Десятки водителей успешно обжаловали санкции, выписанные Центром обработки автоматизированных жалоб, доказав недостаточность собранной доказательной базы.

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Сплошная не является основанием для приговора

Проблема заключается в алгоритме работы систем автоматического надзора на участках, где запрещен обгон. Камеры делают только две фотографии: на первой машине находится на своей полосе перед началом маневра, а на второй – уже завершил его.

Ни один из этих кадров не фиксирует ту секунду, когда колесо наезжает на сплошную линию или пересекает ее. Поскольку презумпция невиновности действует и по административным делам, судьи признают такие доказательства неубедительными.

Почему технической исправности камер недостаточно

Юристы отмечают, что ведомство не имеет права просто догадываться о ходе событий.

" Администрация не может заменить доказательство нарушения простым предположением или реконструкцией того, что якобы произошло между одной фотографией и другой, – объяснил руководитель юридического отдела компании Pyramid Consulting Висенте Инсенга.

Представители DGT пытались защитить свои постановления, предоставляя суду сертификаты о правильной работе и калибровке камер. Однако служители Фемиды четко разделили эти понятия: исправная техника не освобождает полицию от обязанности предоставить четкую фотографию самого факта нарушения.

Не предупредили – сами виноваты

Еще одним слабым местом по делам стало отсутствие документов о предупреждающих знаках. Во многих материалах нет подтверждений, что водителей должным образом информировали о ведении автоматической фиксации обгонов на конкретном участке дороги.

Этот прецедент вызвал серьезные дискуссии в юридических кругах. Пока полиция продолжает полагаться на автоматику, суды требуют более жестких стандартов доказательства, ведь два снимка для подтверждения вины водителя оказалось критически мало.