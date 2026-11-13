Джереми Кларксон протестовал Tesla Cybercab: какую оценку ведущий дал авто без руля

Как сообщает издание Sunday Times, бывший звездный ведущий Top Gear заказал сразу два автономных автомобиля, чтобы создать материал для своей новой колонки и своими глазами увидеть будущее автопрома. Однако обе попытки воспользоваться сервисом пошли не по плану, продемонстрировав сырость расхваленной технологии.

Первый вызванный Cybercab вообще отказался куда-то уезжать. Машина остановилась за углом от места посадки, а ее бортовой ассистент упорно убеждал пассажира, что поездка уже продолжается. Представителям компании пришлось вмешаться в ситуацию. Они посоветовали журналисту отменить этот заказ и вызвать другой электромобиль.

Именно во второй машине началась настоящая чертовщина. Сначала роботакси двигалась вполне адекватно, но впоследствии электроника дала сбой: авто начало игнорировать красные сигналы светофора и бить по тормозам перед препятствиями, которых вообще не было на дороге.

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Ситуацию усугубляло то, что в салоне Cybercab физически отсутствуют руль и педали. Журналист признался, что в течение десяти минут испытывал искренний страх, ведь был совершенно беспомощным и мог только наблюдать хаотические действия автопилота. Отдельного внимания заслуживает напряженный момент, когда Cybercab долго не мог понять, как разминуться с автономной тележкой для покупок.

"Мне понравилась бравада Маска, и снаружи машина выглядит круто, но я бы обошел ее десятой дорогой, если бы она появилась в Лондоне", – резюмировал свой опыт британец.

Почему машина отказалась останавливаться

Самый большой сюрприз ожидал Кларксона в конце маршрута, ведь электромобиль просто отказался выпускать пассажира. Машина проехала мимо пункта назначения, заявив, что ищет более безопасное место для парковки, хотя проигнорировала несколько вполне пригодных для этого площадок.

Это далеко не первый тревожный колокольчик для сервиса автономных перевозок от бренда Илона Маска. Парк роботакси в Остине уже привлек внимание федеральных регуляторов после недавней аварии, и сейчас идет официальное расследование безопасности этих транспортных средств.

Напомним, Tesla планирует оставить подавляющее большинство выпущенных Cybercab в собственном коммерческом парке. Компания пока не рассматривает массовую продажу этих двухместных капсул частным владельцам, сосредоточившись на развитии сети автономных перевозок в городах США.