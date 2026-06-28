Джордж Рассел одержал победу на Гран-при Австрии: обзор драматичной гонки

Субботние заезды прошли по нестандартному сценарию из-за инцидента с Максом Ферстаппеном. Лидер команды Red Bull допустил ошибку и разбил свой болид во время финальной попытки в третьем сегменте. Несмотря на аварию, голландец успел ранее установить хороший ориентир, который позволил ему занять пятую позицию на стартовой решетке.

Читайте также: Первая победа за Ferrari: Льюис Хэмилтон триумфирует на драматичном Гран-при Испании

Несмотря на появление двойных желтых флагов, Джордж Рассел смог улучшить свой результат и завоевал поул-позицию. Сразу за британцем на стартовой прямой расположились пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Старт гонки серьезно изменил расклад сил. Рассел уверенно сохранил первое место, а Льюис Хэмилтон сумел опередить своего напарника. В то же время Макс Ферстаппен стремительно обогнал Андреа Кими Антонелли, а затем оставил позади Шарля Леклера и начал агрессивный прессинг на семикратного чемпиона мира.

Стратегические маневры на пит-лейне и технические сбои

Команда Ferrari первой отреагировала на изменение темпа соперников и провела ранние пит-стопы для обоих своих гонщиков, пытаясь реализовать стратегию оверката. Ферстаппен оттянул свой заезд в боксы, что позволило ему продемонстрировать более высокую скорость, чем у Хэмилтона, и начать догонять лидера гонки. На фоне этой тактической борьбы неудача постигла Cadillac – оба болида американской команды досрочно сошли с дистанции из-за технических неисправностей.

Ситуация обострилась на 24-м круге, когда прямо на стартовой прямой остановился болид Карлоса Сайнса. Силовая установка на машине Williams, по всей видимости, не выдержала экстремальных нагрузок и высокой температуры воздуха. Дирекция гонки мгновенно активировала режим виртуального автомобиля безопасности (VSC).

Этим удачно воспользовались Льюис Хэмилтон и Андреа Кими Антонелли, которые провели "бесплатную" смену шин с минимальной потерей времени. Хэмилтон решил рискнуть, применив альтернативную тактику, и выехал на мягком комплекте Soft.

Кульминация гонки и триумф Mercedes

Жаркая погода стала серьёзным испытанием для всех команд без исключения: пилоты массово жаловались по радио на перегрев шин и нестабильное поведение тормозной системы. Ближе к середине дистанции свой темп существенно повысил Оскар Пиастри. Австралиец вместе с Хэмилтоном сумел обойти Шарля Леклера, что заставило монегаска начать вторую волну пит-стопов уже на 39-м круге.

Лидер гонки Джордж Рассел свернул на пит-лейн на 44-м круге. Макс Ферстаппен вновь выбрал тактику более позднего пит-стопа, и это решение стало определяющим для финала гонки. После выезда из боксов действующий чемпион мира имел минимальное преимущество над 19-летним лидером общего зачёта Андреа Кими Антонелли и пытался догнать Рассела.

Однако пилот Mercedes контролировал ситуацию, сохранил комфортное преимущество и уверенно пересек финишную черту первым, одержав свою вторую победу в текущем сезоне. Следующий этап чемпионата Формулы-1 примет исторический автодром Сильверстоун в Великобритании. Гран-при начнётся уже 5 июля и пройдёт в обновлённом формате со спринт-гонкой.