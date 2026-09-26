Джордж Рассел выиграл Гран-при Азербайджана: обзор событий этапа Формулы-1

Лидером квалификации 15-го этапа чемпионата стал Джордж Рассел. Пилот Mercedes опередил Шарля Леклера на 0,837 секунды. Третьим квалифицировался Оскар Пиастри, отставший от Рассела всего на 0,838 секунды. Четвертую позицию занял Исаак Аджар, вернувшийся за руль болида Red Bull после месячного перерыва из-за травмы руки.

Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли провел неудачную квалификацию после ошибки и начал гонку только с 16 позиции. Таким образом, победитель предыдущего этапа в Испании, проходивший на новой трассе Мадринг, оказался вдали от борьбы за подиум еще до старта.

Старт гонки и борьба за лидерство

Пелетон разделился пополам в выборе резины. Часть пилотов выбрала Medium, рассчитывая в конце гонки перейти на Soft. Остальные сделали ставку на короткий отрезок на Soft с последующим переходом на Hard. Первый круг и старт гонки прошли без серьезных инцидентов. Рассел удержал лидерство, а Шарль Леклер уступил Оскару Пиастри позицию.

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Ландо Норрис, стартовавший пятым, обошел Исаака Аджара, хотя впоследствии гонщик Red Bull вернул утраченную позицию. Макс Ферстаппен уже на втором круге прошел Пьера Гасли и Льюиса Хэмилтона и поднялся на шестое место. На четвертом круге Ферстаппен шел уже пятым, а Исаак Аджар поднялся на третью позицию.

Еще через круг нидерландец обошел Шарля Леклера и стал четвертым. Темп Red Bull, похоже, был самым высоким в пелетоне. На седьмом круге пилоты команды провели плановый обмен позициями, поскольку Ферстаппен демонстрировал более высокую скорость.

Первые пит-стопы

На девятом круге остановился болид Лэнса Стролла, который в тот момент шел последним. В то же время, на трассе даже не объявили режим виртуального автомобиля безопасности, поскольку гонщик Aston Martin остановился в безопасном месте. К 11 кругу Андреа Кими Антонелли постепенно начал играть позиции и уже шел 13-м.

Лидер гонки Джордж Рассел создал шестисекундный запас над Оскаром Пиастри. Австралиец опережал Макса Ферстаппена всего на 1,3 секунды. На 17-м круге Антонелли уже поднялся на десятую позицию, а Льюис Хэмилтон вышел на шестое место. На 22-м круге Фернандо Алонсо въехал в боксы и сошел с дистанции.

Авария Албона и первый автомобиль безопасности

На 30-м круге Ландо Норрис ошибся в первом повороте и пропустил Пьера Гасли и Андреа Кими Антонелли, опустившись на девятое место.

Уже на следующем круге произошла авария Алекса Албона, после чего на трассе появился автомобиль безопасности. Гонщики получили возможность провести так называемый "бесплатный пит-стоп".

После остановок группа лидеров практически не изменилась, а вот Ландо Норрис опустился на десятое место. Геревага Рассела над соперниками сошла на нет, однако пилот Mercedes все еще имел лучшую резину– он перешел на Soft, в то время как Пиастри избрал Medium. Макс Ферстаппен также установил Soft. На 35-м круге автомобиль безопасности заехал в боксы, а Джордж Рассел дал рестарт гонке.

Двойная авария и второй рестарт

Макс Ферстаппен сразу прошел Оскара Пиастри, но в первом повороте произошла масштабная авария с участием пилотов Alpine и Ландо Норриса. На трассе во второй раз появился автомобиль безопасности. Виновником аварии стал Франко Колапинто, слишком агрессивно пошедший на внутреннюю траекторию.

После инцидента Андреа Кими Антонелли поднялся на седьмую позицию. Позади него расположились гонщики Haas– Эстебан Окон и Оливер Берман. Арвид Линдблад выбил напарника, но остался на десятой позиции. Колапинто въехал в боксы и сошел с дистанции. Его напарник Пьер Гасли выбыл из гонки. Повторный рестарт прошел на 38-м круге. В пелетоне осталось 16 болидов.

На 40-м круге Оскар Пиастри под давлением Исаака Аджара пролетел первый поворот и упустил шансы на подиум. В гонку он вернулся всего на 15-й позиции. Для McLaren это был неудачный уик-энд, ведь Ландо Норрис вообще выбыл из гонки.

До финиша оставалось десять кругов. Макс Ферстаппен держался менее чем через секунду от Джорджа Рассела, но пилот Mercedes продолжал контролировать ситуацию.

Антонелли отыграл позиции, но подиум остался недостижимым

На 42-м круге Андреа Кими Антонелли начал борьбу с Льюисом Хэмилтоном за пятое место. Уже на 43-м круге итальянцу удалось обогнать пилота Ferrari. После этого он начал приближаться к Шарлю Леклеру, но дистанции Гран-при не хватило для еще одного обгона. На последнем круге произошла авария Валтери Боттаса. Макс Ферстаппен вплотную приблизился к Джорджу Расселу, однако выполнить обгон ему так и не удалось.

Рассел одерживает восьмую победу в карьере

Таким образом, Джордж Рассел выиграл Гран-при Азербайджана и одержал восьмую победу в своей карьере. Андреа Кими Антонелли, несмотря на неудачную квалификацию, сохранил лидерство в чемпионате. После этого этапа у него 302 очка, тогда как на счету Джорджа Рассела– 236.

Следующий этап Формулы-1 состоится 4 октября. Он будет называться Гран-при Бахрейна в Малайзии, ведь пройдет в Малайзии на трассе Сепанг из-за военных действий на Ближнем Востоке.