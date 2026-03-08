Джордж Рассел выигрывает Гран-при Австралии: новая эра Формулы-1 началась

По результатам заезда гонщики Mercedes-AMG Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли финишировали первым и вторым соответственно. Сразу за ними расположились пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Однако, все могло сложиться иначе, ведь болиды “Скудерии” существенно отыгрались на старте, отмечает Auto24.

В течение первых 9 кругов между парой Рассел-Леклер произошло семь смен лидерства. Этот момент стал наглядной демонстрацией различия нового регламента с режимами распределения электрической энергии. На мгновение казалось, что Шарль Леклер вышел победителем из этой дуэли, но все изменилось после остановки болида Исака Хаджара, который потерял замечательные очки после старта с третьего места.

Силовая установка Ford не выдержала нагрузок и сломалась на 11 круге. На трассе активировали режим виртуального автомобиля безопасности (VSC). К слову, из 22 болидов до финиша доехало только 16. Первым из гонки выбыл Оскар Пиастри – австралиец разбился еще до начала заезда перед кругом прогрева.

Стратеги Mercedes удачно использовали режим VSC проведя удачный пит-стоп с переходом на резину Hard с минимальной потерей времени. В то же время в Ferrari решили проигнорировать эту возможность. Когда на трассе остановился Cadillac Валттери Боттаса, Леклер и Хэмилтон также остались на трассе и изменили комплекты при обычных гоночных условиях только на 26 и 29 кругах соответственно.

Несмотря на преимущество в шинах, скорость Mercedes на старых шинах оказалась достаточной, чтобы Рассел и Антонелли удержались впереди и избежали очередного пит-стопа. Отдельно следует отметить Макса Ферстаппена, который после провала в квалификации и старта с 20 позиции смог финишировать шестым. В то же время пятым гонку завершил действующий чемпион Ландо Норрис.

Оливер Берман из команды Haas занял седьмое место, а 18-летний дебютант Racing Bulls Арвид Линдблад завершил дебютный уикенд в Формуле-1, финишировав восьмым. Габриэль Бортолето с Audi, напарник которого по команде Нико Хюлькенберг не стартовал по техническим причинам, занял девятое место, опередив Пьера Гасли с Alpine, который финишировал десятым. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится 15 марта в Шанхае (Китай).