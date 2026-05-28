Elbit Systems делает ставку на военные НРК: опыт войны в Украине побудил к конкрентным действиям

Именно современные военные вызовы побудили к изменениям в списке известных разработчиков интеллектуальных систем. Elbit Systems через свое подразделение FUSE выкупила 100% акций израильского разработчика Blue White Robotics (Bluewhite). Его главная специализация была именно системах автономного управления внедорожной техникой.

В центре сделки – подготовка технологической базы для создания беспилотных военных машин нового поколения. Об этом говорится в публикации bluewhite.ai и на ФБ-странице Elbit Systems.

"Приобретя Bluewhite, Elbit не просто покупает новую модель беспилотного наземного транспортного средства (UGV), она получают "мозг" и людей, которые стоят за ним, которых можно интегрировать во весь их огромный портфель наземных систем, – говорится в релизе на странице bluewhite.ai

Выкуплен не бренд, а его мозг и наработки



Bluewhite разработала комплект Pathfinder, позволяющий переоборудовать обычный транспорт в роботизированную платформу, а также систему Compass для дистанционного управления и координации целых парков автономной техники.

Компания уже накопила более 100 тысяч часов автономной работы на гражданских и оборонных платформах. Ее решения создавались для работы в условиях бездорожья – на фермах, пересеченной местности и сложных маршрутах, что делает технологии пригодными для военного использования.

Именно такие системы сегодня рассматриваются как основа для логистических НРК, машин обеспечения, патрульных платформ и роботизированных транспортных средств для работы вблизи линии фронта.

Первые наработки Bluewhite в армейской тематике есть, но после слияния с Elbit Systems эта работа должна ускориться и расширится. Фото: Elbit Systems

Что побудило к решительным действиям

В Elbit Systems прямо заявляют, что современные конфликты, в частности война в Украине, ускорили спрос на дешевые, масштабируемые и заменяемые роботизированные системы.

После массового применения БПЛА армии все больше внимания уделяют наземным роботам, способным перевозить боеприпасы, эвакуировать грузы, вести разведку или действовать как мобильные ретрансляторы связи.

Тестирование НРКЕ BLR MK2, который может стать базовым для различных модификаций роботизированных комплексов. Фото: Elbit Systems

FUSE уже работает над интеграцией воздушных, наземных и внутренних роботизированных систем в единую цифровую экосистему управления.

Теперь адаптация под армейские НРК

Поглощение Bluewhite должно ускорить создание комплексных НРК на базе искусственного интеллекта и укрепить позиции израильского ОПК на глобальном рынке автономных военных платформ.

Опыт робототехники в сегменте аграрных спецмашин уже немалый и результативный (см. видео внизу). Его только нужно адаптировать под специфику операционных задач армейских подразделений.