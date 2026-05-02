ЕС изменил правила маркировки шин: что означают новые символы и почему это важно для водителей

Теперь новая маркировка колесных покрышек рынкам ЕС стала для шинных заводов обязательной
Фактически это стало крупнейшим обновлением системы маркировки шин в ЕС за последние 15 лет. В целом же обозначение колесных покрышек в Европейском Союзе существует с 2012 года. Первое значительное изменение произошло в мае 2021 года – основные положения остались неизменными (топливная экономичность, характеристики на мокрой дороге, шум), но были добавлены символы для зимних шин.
Теперь наступает вторая революция: регламент (ЕС) 2024/1316 вступил в силу в ноябре 2024 года и является обязательным для всех новых шин, размещаемых на рынке с 1 апреля 2026 года. Об этом напомнил AutoTrendy.
Шинная "навигация" теперь обязательна
Три новых символа в корне меняют взгляд потребителя на выбор шин. Старые шины, изготовленные до 1 апреля 2026 года, все еще могут продаваться со старой этикеткой.
Однако каждая новая отправленная с завода-производителя шина должна быть маркирована по-новому. Поэтому покупка шин без понимания маркировки напоминает покупку автомобиля вслепую.
Три новые функции:
- аквапланирование A–E (впервые!);
- символ электромобиля (молния) для электромобилей;
- пересмотренный рейтинг шума A/B/C с более строгой калибровкой.
Главная новинка – оценка аквапланирования
Впервые европейская маркировка получила отдельный показатель устойчивости к аквапланированию – по шкале от A до E.
Именно аквапланирование считается одной из самых опасных ситуаций на мокрой дороге, когда шина теряет контакт с покрытием и автомобиль начинает скользить.
По данным стандарта ISO 23671, разница между шинами класса A и E может составлять до 18 метров тормозного пути на скорости 130 км/ч. То есть фактически – разница между безопасным маневром и ДТП.
Отдельная маркировка для электромобилей
Еще одна новация – специальный символ в виде молнии для шин, адаптированных под электромобили и гибриды.
Такие шины имеют:
- повышенную грузоподъемность;
- меньшее сопротивление качению для увеличения запаса хода;
- пониженный уровень шума;
- лучшую устойчивость к быстрому износу из-за высокого крутящего момента электромоторов.
Здесь есть один нюанс: пока эта маркировка останется добровольной, но с 2028 года станет обязательной для всех шин, созданных для электрокаров.
Новые требования к шуму
ЕС также пересмотрел систему оценки шумности шин. Вместо старых "волн" теперь будут использоваться буквы A, B и C. На инфографике Авто24 это обозначение можно увидеть на правой картинке снизу слева перед треугольником со снежинкой.
При этом требования стали более жесткими:
- класс A получат только шины, которые минимум на 3 дБ тише предельной нормы.
Из-за этого некоторые модели, которые ранее имели лучший рейтинг, теперь могут перейти в класс B.
Что советуют водителям
Эксперты рекомендуют не ориентироваться только на цену или бренд. Новая маркировка позволяет быстро оценить ключевые параметры безопасности и экономичности.
Также стоит обращать внимание на QR-код на этикетке – через него можно просмотреть полные характеристики шины в европейской базе EPREL.
Впрочем, даже новая маркировка не показывает всех параметров – например, поведение шины на сухом асфальте или ее ресурс. Поэтому специалисты советуют сочетать данные этикетки с результатами независимых тестов.