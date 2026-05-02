ЕС изменил правила маркировки шин: что означают новые символы и почему это важно для водителей

Фактически это стало крупнейшим обновлением системы маркировки шин в ЕС за последние 15 лет. В целом же обозначение колесных покрышек в Европейском Союзе существует с 2012 года. Первое значительное изменение произошло в мае 2021 года – основные положения остались неизменными (топливная экономичность, характеристики на мокрой дороге, шум), но были добавлены символы для зимних шин.

Теперь наступает вторая революция: регламент (ЕС) 2024/1316 вступил в силу в ноябре 2024 года и является обязательным для всех новых шин, размещаемых на рынке с 1 апреля 2026 года. Об этом напомнил AutoTrendy.

Читайте также Что означает знак "машина с крыльями" и почему его начали устанавливать в Европе

Шинная "навигация" теперь обязательна

Три новых символа в корне меняют взгляд потребителя на выбор шин. Старые шины, изготовленные до 1 апреля 2026 года, все еще могут продаваться со старой этикеткой.

Однако каждая новая отправленная с завода-производителя шина должна быть маркирована по-новому. Поэтому покупка шин без понимания маркировки напоминает покупку автомобиля вслепую.

Три новые функции:

аквапланирование A–E (впервые!);

символ электромобиля (молния) для электромобилей;

пересмотренный рейтинг шума A/B/C с более строгой калибровкой.

Читайте также Зимние шины: в каких странах Европы они необходимы

Главная новинка – оценка аквапланирования

Впервые европейская маркировка получила отдельный показатель устойчивости к аквапланированию – по шкале от A до E.

Именно аквапланирование считается одной из самых опасных ситуаций на мокрой дороге, когда шина теряет контакт с покрытием и автомобиль начинает скользить.

По данным стандарта ISO 23671, разница между шинами класса A и E может составлять до 18 метров тормозного пути на скорости 130 км/ч. То есть фактически – разница между безопасным маневром и ДТП.

Инфографика: Авто24 на основе изображений из открытых источников

Отдельная маркировка для электромобилей

Еще одна новация – специальный символ в виде молнии для шин, адаптированных под электромобили и гибриды.

Такие шины имеют:

повышенную грузоподъемность;

меньшее сопротивление качению для увеличения запаса хода;

пониженный уровень шума;

лучшую устойчивость к быстрому износу из-за высокого крутящего момента электромоторов.

Читайте также Некачественные шины стали причиной аварий и смертей водителей

Здесь есть один нюанс: пока эта маркировка останется добровольной, но с 2028 года станет обязательной для всех шин, созданных для электрокаров.

Новые требования к шуму

ЕС также пересмотрел систему оценки шумности шин. Вместо старых "волн" теперь будут использоваться буквы A, B и C. На инфографике Авто24 это обозначение можно увидеть на правой картинке снизу слева перед треугольником со снежинкой.

При этом требования стали более жесткими:

класс A получат только шины, которые минимум на 3 дБ тише предельной нормы.

Из-за этого некоторые модели, которые ранее имели лучший рейтинг, теперь могут перейти в класс B.

Читайте также Michelin попросил проверить шины: дефект угрожает безопасности

Что советуют водителям

Эксперты рекомендуют не ориентироваться только на цену или бренд. Новая маркировка позволяет быстро оценить ключевые параметры безопасности и экономичности.

Также стоит обращать внимание на QR-код на этикетке – через него можно просмотреть полные характеристики шины в европейской базе EPREL.

Впрочем, даже новая маркировка не показывает всех параметров – например, поведение шины на сухом асфальте или ее ресурс. Поэтому специалисты советуют сочетать данные этикетки с результатами независимых тестов.