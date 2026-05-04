ЕС отказался от обязательных медицинских тестов для пожилых водителей, но "вечные" права отменят

Пожилым водителям медосмотр отменили, но каждые 15 лет права обменивать придется при любом возрасте
Постоянных удостоверений больше не будет. Об этом решении шла речь еще осенью, потому что водительские права для легковых авто и мотоциклов в странах ЕС будут иметь максимальный срок действия 15 лет. Это касается не только новых документов, но и удостоверений старого образца, которые ранее выдавались бессрочно.
В Польше, например, такие права выдавали до 19 января 2013 года. Их обязательный обмен стартует в 2028 году и продлится до 2033-го. О новациях в водительской документации сообщает motoryzacja.interia.pl.
Будут ли медицинские осмотры
ЕС отказался от идеи обязательных медицинских тестов для всех пожилых водителей. Вместо этого каждая страна самостоятельно будет решать, что нужно для продления действия удостоверения:
- медицинский осмотр;
- самооценка водителя;
- или простая декларация о пригодности к управлению.
Также не поддержали предложение сократить срок действия прав до 5 лет для людей старше 70 лет.
Что еще изменится
Первый обмен старых бессрочных удостоверений будет формальным и не потребует прохождения медкомиссии. Однако процедура останется платной. Скажем, в Польше это будет стоить в пределах 100 злотых (1214 грн)...
Кроме этого, ЕС планирует:
- ввести единое цифровое водительское удостоверение для всех стран Союза;
- ужесточить правила для молодых водителей в первые два года после получения прав;
- позволить семейным врачам сообщать органам власти о пациентах, состояние здоровья которых может быть опасным для дорожного движения.
Что это означает для водителей
Фактически ЕС переходит к системе регулярного обновления водительских документов без жесткой привязки к возрасту.
То есть пожилые водители автоматически не будут терять права, но каждые 15 лет всем придется подтверждать право на управление автомобилем – в той или иной форме.