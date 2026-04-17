Еще один город под Киевом сделал проезд бесплатным: что изменится с 1 мая

Первомайский подарок понравится жителям и гостям города: бесплатные перевозки пассажиров станут громаде едва ли не лучшей новостью с начала года.

Как говорится в релизе Киевской областной администрации, еще одним стимулом улучшения пассажирской логистики станет выход на маршруты подаренных автобусов из французского региона Иль-де-Франс.

Киевщина задает темп: столица пока в стороне от изменений

Таким образом Вышгород стал вторым городом Киевской области после Василькова, где общественный транспорт для жителей будет работать без оплаты проезда.

Как и Васильков, Вышгород получил новые автобусы в рамках сотрудничества с французским регионом Иль-де-Франс. Пассажирские машины уже прошли все необходимые процедуры регистрации и готовятся к выходу на линии.

В обоих городах проезд бесплатный, чему жители столицы могут только завидовать.

Транспорт от партнеров имеет добротное состояние

Как и Васильков, Вышгород получил новые автобусы в рамках сотрудничества с французским регионом Иль-де-Франс. Пассажирские машины уже прошли все необходимые процедуры регистрации и готовятся к выходу на линии.

Пришли низкопольные городские автобусы большой вместимости Irisbus Citelis 12. Обычно они комплектуются дизельными или газовыми моторами мощностью 290 л.с. (213 кВт).

Салон оборудован системой кондиционирования и информационными табло. Общая паспортная вместимость (вместе со стоячими местами) до 90–100 пассажиров, от 25 до 33 могут сидеть, это зависит от схемы размещения сидений и размера накопительной зоны напротив средних дверей.

Ход с "автобус несокрушимости" на Киевщине еще невиданный

При этом один автобус имеет дополнительное функциональное назначение. Он переоборудован в мобильное пространство поддержки – так называемый "автобус несокрушимости".

По словам заместителя председателя Киевской ОГА Максима Столярчука, он сможет оперативно выезжать в места, где жители нуждаются в помощи.

В таком транспорте предусмотрены возможности для обеспечения связи, обогрева и оказания базовой помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Масштабный проект для Киевщины

Передача автобусов является частью большой программы помощи региону. В целом Киевская область должна получить 260 транспортных средств от партнеров.

Первые 30 единиц техники уже доставлены и постепенно распределяются между общинами области.

Запуск бесплатного транспорта в Вышгороде – еще один шаг к расширению доступной мобильности для жителей региона, особенно в условиях повышенной нагрузки на инфраструктуру.