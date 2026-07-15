Еще один шаг к электромобилям: в Китае определили дату отказа от ДВС

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Согласно новому плану развития транспорта, с 2030 года на острове Хайнань будет поэтапно введен полный запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Исключение будет сделано только для специализированной техники.

Продавать будут только электромобили и автомобили на альтернативном топливе

План предусматривает, что с 2030 года все новые закупки автомобилей для государственных учреждений, общественного транспорта, корпоративных автопарков и частных покупателей будут осуществляться исключительно среди транспортных средств, работающих на новых или чистых источниках энергии.

Власти прогнозируют, что к концу десятилетия доля такого транспорта в автопарке провинции увеличится с нынешних 24% до 45%.

Зарядной инфраструктуры станет еще больше

Одним из главных условий перехода на электротранспорт станет развитие зарядной сети. Власти Хайнаня планируют поддерживать соотношение не более 2,5 автомобиля на одну зарядную станцию.

Кроме того, в провинции продолжат развивать сеть станций быстрой замены аккумуляторов, а также начнут пилотную эксплуатацию тяжелых грузовиков и авторефрижераторов на водородных топливных элементах.

Китай развивает полный цикл производства электромобилей

Помимо стимулирования продаж, Хайнань намерен сформировать полноценную экосистему производства электротранспорта. План включает развитие предприятий по выпуску электромобилей, компонентов, систем автономного управления, а также предприятий по переработке отработанных тяговых батарей.

Таким образом власти стремятся не только сократить выбросы, но и создать новую высокотехнологичную отрасль экономики.

Почему именно Хайнань

Островная провинция уже сегодня является лидером Китая по доле электромобилей в общем автопарке. Именно поэтому ее выбрали полигоном для реализации одного из самых амбициозных транспортных проектов страны.

Изолированная территория, развитая туристическая инфраструктура и относительно небольшие расстояния создают благоприятные условия для массового использования электромобилей.

Что это означает для мирового авторынка

Решение Хайнаня вряд ли быстро распространится на весь Китай, однако оно демонстрирует направление развития крупнейшего автомобильного рынка мира. Китай уже является мировым лидером по производству и продаже электромобилей, а также контролирует значительную часть глобальной цепочки производства аккумуляторов.

Для европейских производителей это означает дальнейшее усиление конкуренции со стороны китайских брендов. В то же время для Украины это сигнал о том, что в ближайшие годы на вторичном рынке может появиться еще больше электромобилей китайского производства, а развитие зарядной инфраструктуры и сервиса станет одним из ключевых факторов их популярности.