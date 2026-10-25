Еще раз о сенсорных экранах: в салоне автомобиля имеем не помощника, а убийцу

Современные автомобили все больше зависят от сенсорных экранов. Однако всегда ли цифровые интерфейсы удобны и безопасны? Страховая компания Allianz проанализировала более 34 000 ДТП, исследовала поведение водителей и смоделировала опасные ситуации.

Результаты показали: на риск аварии влияет не только поведение водителя, но и то, насколько легко управлять функциями автомобиля.

Три секунды, которые могут решить все

Настройка кондиционера, переключение радиостанции или поиск нужной команды на центральном дисплее заставляют водителя отводить взгляд от дороги. Если раньше для этого хватало одной кнопки, то теперь иногда приходится проходить несколько этапов меню.

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По данным Центра технологий Allianz (AZT), время, в течение которого водитель смотрит не на дорогу при выполнении одинаковых задач в разных автомобилях, может отличаться на 25% – примерно на три секунды.

На скорости 130 км/ч за это время автомобиль проскакивает около 108 метров. А обзор более 80 исследований показал, что взгляды продолжительностью свыше двух секунд вне дороги связаны со значительным повышением риска аварии.

Проблема, подчеркивают исследователи, не обязательно в самом сенсорном экране. Важно, насколько логически расположены функции и сколько времени нужно, чтобы найти нужную настройку.

Рассеянность может утроить риск столкновения

Allianz вместе с компанией CogniBIT смоделировала четыре дорожных сценария на основе данных о направлении взгляда водителей.

Экстренное торможение на автомагистрали: доля ситуаций, завершившихся столкновением, выросла с 18,2% для внимательных водителей до 54,3% для невнимательных.

Ребенок внезапно выбегает на дорогу.: показатель столкновений увеличился с 3,9% до 11,2%. В 39% таких случаев невнимательный водитель вообще не отреагировал.

Сравнение с алкоголем: во всех четырех смоделированных сценариях невнимательные водители показали худшие результаты, чем водители с моделированным уровнем алкоголя в крови 0,8 промилле.

Это результаты компьютерного моделирования, а не статистика реальных ДТП в каждом сценарии. Однако они демонстрируют, насколько опасным может оказаться отвлечение в критический момент.

Водители хотят возвращения физических кнопок

В опросе Allianz приняли участие водители из девяти стран: Австралии, Австрии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии и Великобритании.

Результаты показали:

79% считают, что автомобильные технологии усугубили проблему отвлечения внимания за последние годы.

53% оценивают риск отвлечения за рулем как высокий или очень высокий.

65% предпочитают физические кнопки для функций, важных для безопасности.

73% водителей, являвшихся виновниками ДТП в течение последних трех лет, считают, что невнимательность однозначно или вероятно сыграла определенную роль.

В то же время 86% опрошенных убеждены, что главная ответственность за уменьшение отвлечения лежит на самих водителях.

Экран – не единственный источник опасности

Отвлечение возникает не только тогда, когда водитель смотрит на смартфон. Человек может смотреть вперед, но из-за чрезмерной когнитивной нагрузки не заметить пешехода или велосипедиста. Это называют слепотой по невнимательности.

Громкая связь не устраняет проблему полностью: она позволяет не держать телефон в руке, но не убирает нагрузку от разговора.

Поэтому навигацию, музыку и климатическую систему лучше настроить до начала движения, а телефон отложить. Если необходимо изменить сложную настройку, безопаснее остановиться в разрешенном месте.

Что предлагает Allianz

Компания призывает производителей и регуляторов просмотреть подходы к безопасности цифровых автомобилей.

Во-первых, стеклоочистители, указатели поворотов, фары, аварийная сигнализация и обогрев стекла должны быть доступны без длительного поиска в меню – с помощью физических кнопок или постоянно расположенных элементов интерфейса.

Во-вторых, регуляторы должны более систематично учитывать новые источники отвлечения и совершенствовать учет таких случаев.

В-третьих, необходимо информировать водителей о рисках и напоминать, что электронные помощники не заменяют внимательности.

Исследование не доказывает, что все сенсорные экраны небезопасны. Оно показывает другое: если для выполнения обычного действия нужно надолго отвести взор от дороги, дизайн автомобиля создает дополнительный риск.

Современный салон должен быть не только стильным, но и интуитивно понятным. Ведь за рулем удобство – это не просто вопрос комфорта, но и безопасности.