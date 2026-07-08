Если таксист преследует пассажира: как это называется и что с этим делать

Того, кто систематически следит за другим человеком, проявляет навязчивое внимание, игнорирует отказ от контакта с ним, называют сталкером. Он заставляет ее чувствовать себя жертвой, вызывая страх, тревогу, дискомфорт.

Сталкер может ждать возле дома/работы, постоянно писать, если получил доступ к номеру телефона, звонить, следить в соцсетях. Преследователь фактически полностью контролирует передвижения “желаемого объекта”.

Кстати что должен сделать водитель такси, если пассажиру стало плохо

Интенсивное общение со стороны водителя, которое порой раздражает, особенно когда вам говорить не хочется, еще не является основанием для обвинений в сталкерстве. Это может быть элементарная невоспитанность со стороны водителя, которую он оценивает как коммуникабельность. Но есть «красные флажки», которые уже заставляют волноваться, а беспокоиться нужно, когда подобные действия повторяются раз за разом.

Таксист-сталкер – как позаботиться о своей безопасности

В этом году в Индии таксисту предъявили обвинение в преследовании пассажирки и приговорили к двум годам лишения свободы. Суд постановил, что его неоднократные попытки связаться с женщиной можно считать преследованием.

Пассажирка рассказывала, что пользовалась такси, чтобы ездить на работу, но однажды водитель отказался брать с нее деньги за поездку и поцеловал ей руку. Впоследствии водитель повторил подобное, просил номер телефона женщины и хотел ее внимания, сообщают в Free Press Journal.

Сталкинг в такси: красные флажки

История женщины из Индии доказывает, что даже вполне обычная поездка на работу может иметь негативные последствия. Сначала все невинно: разговор, излишнее внимание, комплименты, попытки узнать номер телефона. Затем жертву ждут нежелательные сообщения, звонки. Водитель может приезжать без вызова, ждать неподалеку или подстраиваться под ваши привычные маршруты.

Первое, на что следует обратить внимание –, водитель игнорирует ваши краткие ответы, которые сигнализируют о нежелании общаться или о прямой просьбе прекратить общение. Вам становится некомфортно, но он продолжает давить. Следующим этапом может стать нарушение границ личного пространства. Важно замечать ранние сигналы и заранее позаботиться о своей безопасности.

Как себя уберечь?

Жалобы на то, что водитель преследовал пассажирок в Украине, пока не получили широкой огласки. В OnTaxi рассказывают, что на водителей, с которыми они сотрудничают, подобных обращений в их службу поддержки не поступало. Но если бы они были, то сервис сразу сообщил бы в соответствующие органы и ограничил бы водителю доступ к платформе.

В целом они советуют при общении с водителем сразу минимизировать количество личной информации, не создавать излишней близости. Вежливость не означает открытость, не нужно делиться своими планами или привычками, обмениваться телефонами.

Перед поездкой обращайте внимание на профиль водителя: как долго он сотрудничает с сервисом райд-хейлинга, количество выполненных поездок, рейтинг, отзывы. Это поможет заранее отсеять подозрительных и снизить риск неприятных ситуаций в дороге.



В целом приложение является своего рода барьером между пассажиром и водителем и защищает клиента, ведь фиксирует маршрут, историю поездок, не разглашает личные данные. Если что-то идет не так, есть доказательства, на которые можно опереться.

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Всегда важно доверять своим ощущениям, и когда интуиция подсказывает, что стоит сообщить о ситуации в службу поддержки или напрямую в полицию –, сделайте это. И будьте внимательны к поведению водителя: чрезмерные вопросы, навязчивые темы, попытки перейти на личное общение – – так быть не должно, даже если речь не идет о преследовании. Поездка в заказанном автомобиле – – это прежде всего комфорт, личные границы и уважение. Иначе чем бы она отличалась от поездки в общественном транспорте?

Наказывают ли в Украине за преследование?

В таких странах, как США, Великобритания, Германия, Франция, сталкерство считается уголовным преступлением. В Украине отдельной статьи об этом нет. Но два года назад был зарегистрирован законопроект № 12088 о внесении изменений в Уголовный кодекс и в закон “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”, чтобы установить ответственность за преследование. Он до сих пор не принят и находится на доработке. Но это не означает, что такие преступления остаются безнаказанными.

Отсутствие соответствующего закона затрудняет процесс доказывания вины, но в конечном итоге сделать это вполне возможно. Обычно в таких случаях преследование квалифицируют как “домашнее насилие”, “угрозы”, “хулиганство” и т. д. Хуже всего, когда пострадавшие вообще не обращаются в полицию, потому что не надеются на помощь и не верят, что им поверят.

Сталкинг начинается с дискомфорта, который часто игнорируют, и перерастает в преследование. Поэтому лучшая защита – не оправдывать чужое поведение словами “мне показалось”, а отстаивать свои границы.