Китайские автомобили оказались безопаснее европейского: Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов

По данным Euro NCAP, В прошлом году на китайские модели приходилось 7 процентов всех продаж новых автомобилей в ЕС и около 10 процентов в Великобритании. С 2021 года количество опробованных китайских авто выросло почти в 10 раз.

Подробные результаты испытаний моделей по протоколам 2026 года

Автомобили проходили оценивание по четырем основным категориям: безопасное вождение (Safe Driving), избегание столкновений (Crash Avoidance), защита пассажиров во время аварии (Crash Protection) и безопасность после столкновения (Post Crash Safety). Оценки и особенности протестированных моделей сформировались следующим образом:

CUPRA Raval: электрический хэтчбек получил 4 звезды в базе и 5 звезд с пакетом Safety Pack. Показатели: Safe Driving– 58% (72% с пакетом опций), Crash Avoidance – 66% (77% из Safety Pack), Crash Protection – 91%, Post Crash Safety – 95%. Модель отличалась высоким уровнем физической защиты при боковых и передних ударах и надежной системой удержания в полосе. Среди недостатков – отсутствие системы обнаружения детей в салоне.

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AION UT: китайский семейный электромобиль получил 5 звезд. За безопасное вождение он получил 66%, избегание столкновений – 74%, защита пассажиров – 91%, безопасность после столкновения – 88%. Модель показала сильный общий уровень защиты и работу систем избегания аварий, однако эксперты критиковали чрезмерную зависимость от центрального экрана вместо физических кнопок и точность распознавания ограничений скорости на уровне 68%.

GEELY E2: получил 5 звезд. Он продемонстрировал 79% в Safe Driving, Crash Avoidance – 72%, Crash Protection – 86%, Post Crash Safety – 95%. Автомобиль набрал высокие баллы за наличие аппаратных выключателей и стандартную систему обнаружения детей. При этом специалисты отметили нестабильную работу системы автоматического экстренного торможения и недостаточную защиту ног водителя при смещенном фронтальном ударе.

Leapmotor B05 также завоевал 5 звезд, в том числе 66% за безопасное вождение, 77% за избегание столкновений, 92% за защиту пассажиров и 89% безопасность после столкновения.

Модель показала отличные результаты в защите от боковых ударов, работе центральной подушки безопасности и эффективности системы экстренного торможения на высоких скоростях, но потеряла баллы из-за отсутствия адаптивных систем удержания для пассажиров разного телосложения.

Директор программ Euro NCAP доктор Аледе Уильямс, отметил: "Безопасность китайских автомобилей значительно изменилась с момента испытания Euro NCAP своего первого автомобиля китайского производства в 2010 году. Еще есть куда пойти, но сегодняшние результаты четко демонстрируют, что китайские автопроизводители все еще упорно работают, чтобы соответствовать высоким стандартам, которых ожидают. CUPRA предлагал активные технологии как стандарт, но пакет безопасности– это компромисс. Активно следуя строгим целям Euro NCAP, особенно в этом году, автопроизводители демонстрируют свое желание создавать более безопасные автомобили для всех на европейских дорогах.".

Дополнительные оценки по протоколам 2025 года