Европа начала отказываться от резиновых шин: практика использования металлических тракторных колес возвращается

Новое решение предлагается в виде сдвоенных колес и рассчитано на работу в сверхсложных условиях. Устойчивые к повреждениям и долговечные конструкции из 100-процентной стали обеспечивают высокую опорную способность и могут эффективно работать там, где обычные шины практически бессильны – на подтопленных и переувлажненных почвах.

Как пишет Авто24, эта новация в определенной степени напоминает технологии начала прошлого века, когда тракторы комплектовались металлическими колесами с зубчатыми грунтозацепами.

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Как устроены необычные колеса

Металлические колеса почти полностью исчезли из-за невозможности использования на дорогах общего пользования. Однако в Европе до сих пор работает специализированный производитель таких решений – французская компания Somac предлагает осовремененные версии для работы на сложных почвах.

Трактор Case cs 110 с обновленной ходовой из металлических колес: все новое – это давно забытое старое. Фото: Farm Connexion

Наибольшим спросом на них пользуются производители риса. В отличие от традиционных шин, конструкция Somac имеет открытую металлическую структуру в виде цилиндрической клетки.

Специальные металлические лопасти с асимметричными углами установлены таким образом, чтобы максимально улучшить сцепление с мягким грунтом.

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Благодаря такому строению колесо "не топчет" почву, оно буквально "вгрызается" в поверхность, не теряя тяги даже в грязи или на затопленных участках. На полевых операциях оно как бы разрыхляет почву, способствуя ее аэрации.

В то же время конструкция позволяет сохранять приемлемый уровень комфорта при движении каменистыми полевыми дорогами.

Пневмошинный ход металлические колеса не вытеснят, но в определенных местностях и на сложных полевых операциях они будут оправданы. Фото: Farm Connexion



Не только для рисовых плантаций

Первоначально клеточные (скелетные) колеса создавались для работы на рисовых полях, где техника часто вынуждена двигаться по воде и жидкой почве. Однако сфера их применения оказалась значительно шире.

Колеса могут использоваться для разрушения уплотненного поверхностного слоя почвы, закатывания пожнивных остатков и выполнения других полевых операций в сложных условиях. Это позволяет аграриям обходиться без привлечения специализированной техники для отдельных задач.

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Полное клеточное колесо имеет ряд преимуществ:

устанавливается непосредственно на ступицы трактора;

не уплотняет почву;

доступно в нескольких вариантах ширины.

Хорошо забытое старое где-то будет выгодным

Компания Somac работает во французском департаменте Луаре с 1955 года. Именно производство клеточных колес стало одним из первых направлений ее деятельности.

Массового выпуска металлических колес с большим тиражами не предвидится, но их отгрузка заказчикам идет регулярно. Фото: Somac

Прежде всего такие решения пользуются спросом в странах Азии, где рис является стратегической культурой. В то же время в последние годы ими активно интересуются и европейские фермеры, которые все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями и переувлажнением полей.

Вместо покупки отдельной специализированной техники они могут адаптировать уже имеющиеся тракторы к работе в условиях, где обычные колеса теряют эффективность.