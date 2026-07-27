Европа переводит армейские автомобили на коробки-автоматы: кто уже сделал ставку на Allison

Очередными примерами стали масштабные программы перевооружения Вооруженных сил Германии и Франции, где коробки передач Allison Transmission оказались стандартным решением для новых бронемашин и тактических грузовиков.

Об очередных летних заказах автоматических коробок для транспортной и боевой техники в своих релизах рассказал мировой лидер в области высокопроизводительных решений для мобильности и роботизированных агрегатных систем Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN).

Германия: до 5 тысяч бронемашин EAGLE V

Бундесвер заказал через General Dynamics European Land Systems (GDELS) около 3000 бронированных машин EAGLE V с возможностью расширения контракта еще на 2000 единиц.

Речь идет о командно-штабных машинах EAGLE V 4×4 и бронированных санитарных автомобилях EAGLE V 6×6, поставки которых стартуют с 2027 года.

Все машины будут комплектоваться полностью автоматической трансмиссией Allison 2500 Specialty Series (SP), которая остается единственным вариантом коробки для семейства EAGLE.

Санитарные машины Eagle V 6×6 (вверху) и командно-штабные машины Eagle V 4×4 (внизу) получили коробки-автоматы Allison 2500, ставшие эксклюзивным вариантом трансмиссии для всех вариантов Eagle. Фото: GDELS

GDELS использует эти трансмиссии еще с появления Eagle IV в 2005 году, а Бундесвер с 2008 уже получил около 670 автомобилей этого семейства.

Франция: 7000 новых тактических грузовиков

Французские сухопутные войска также сделали ставку на автоматические коробки передач в рамках программы PL6T (Porteurs Logistiques 6 Tonnes). Контракт Министерства вооруженных сил Франции предусматривает производство 7 000 тактических грузовиков на шасси Mercedes-Benz Zetros 6×6, которые будет производить компания Arquus в партнерстве с Daimler Truck.

Все машины получат двигатель Mercedes-Benz OM460 в паре с автоматической коробкой передач Allison 4500 SP. Поставки начнутся в 2027 году и продлятся более десяти лет.

Программа призвана повысить мобильность и надежность логистических подразделений французской армии в условиях современных высокоинтенсивных операций.

Mercedes-Benz Zetros 6×6 в войска поступает с автоматической коробкой Allison 4500 SP. Фото: Daimler Truck

Требования современности диктуют потребности

Оба контракта демонстрируют тенденцию европейских армий к переходу на автоматические трансмиссии для военной техники.

Производители подчеркивают, что такие коробки обеспечивают непрерывную передачу мощности, облегчают управление техникой на сложной местности и повышают готовность машин к выполнению боевых и вспомогательных задач.