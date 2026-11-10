Европа подозревает BYD в шпионаже из-за камер и микрофонов в авто

Как сообщает издание Motor1, инициативу возглавил французский евродепутат Франсуа Кальфон. Он и еще 13 политиков обратились в Еврокомиссию с требованием привлечь агентство по кибербезопасности для тщательной проверки электромобилей BYD, ведь подключенные современные авто могут передавать конфиденциальную информацию на серверы в Китае.

Депутатов беспокоит, что камеры кругового обзора, микрофоны в салоне, GPS-трекеры и многочисленные радары собирают гигабайты данных о маршрутах, разговорах и даже инфраструктуре вокруг. Для обычного водителя это означает, что его конфиденциальность теоретически может оказаться в руках иностранных правительств.

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Что говорят в BYD и при чем здесь США

Представители китайского автогиганта отреагировали мгновенно. В компании уверяют, что никакие данные из европейских машин не передаются третьим лицам или правительству Китая, а владельцы имеют полный контроль своей персональной информации. Однако европейские политики уже сейчас предлагают ограничить доступ китайских автомобилей к стратегическим объектам и исключить BYD из государственных закупок.

Ситуация накаляется на фоне безумной популярности китайских брендов. Только за девять месяцев этого года BYD продал в Европе почти 284 тысячи авто, обогнав Ford. В общей сложности китайские производители уже откусили 11,1% европейского рынка. Кстати, в США с этим вопросом разобрались более радикально: там просто запретили продажу авто с китайским софтом, из-за чего пострадал даже шведский бренд Polestar.

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