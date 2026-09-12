Европа снова учится делать грузовики для войны: зачем вернули Star и почему Jelcz сделал "армейский тягач"

Теперь вдруг оказалось, что они очень нужны. И не где-нибудь в далеком будущем, а буквально сейчас. На польской выставке MSPO 2026 в Кельце показали сразу две премьеры, прекрасно иллюстрирующие это изменение настроения.

Эксперты Авто24 обратили внимание на само совпадение возвращения брендов из далекого забвения. Немецкий MAN вернул из прошлого марку Star, а польский Jelcz представил C642.50 – свой первый за два десятилетия тяжелый грузовик для армейской логистики.

Совпадение? Вряд ли, после исследования темы стало понятно – тревожные вызовы серьезно обеспокоили Европу.

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Star воскрес. И теперь он немецкий

Ровесники "Варшавского договора" могут вспомнить старые польские грузовики Star, из-за чего появление нового автомобиля может вызвать легкий культурный шок.

Во-первых, название одно и то же. Во-вторых, значок на решетке – тот самый. Даже на руле снова красуется Star. Но все остальное уже с XXI века.

Новый Star 33.440 – это фактически MAN TGS в военном исполнении. Фото: 40ton.net

Трехосное шасси, привод 6x6, двигатель MAN D26, автоматизированная коробка TipMatic, раздаточная коробка MAN G172 – перед нами современный тяжелый грузовик, только имя своего польского предка.

И все же возвращение Star получилось удивительно символическим. Ибо этот бренд не просто так исчез. В 1999 году завод в Стараховице приобрел MAN. Немцы еще несколько лет пытались оставить Star на рынке, используя собственные компоненты, но экономика не сложилась.

В 2006 году производство грузовиков Star в Польше прекратилось, а в 2009 году марка окончательно исчезла. MAN, однако, право на название сберег. Почти 20 лет оно лежало без особой пользы. А теперь вдруг пригодилась.

Культовый польский бренд STAR вернулся, но эти тяжелые грузовики с техникой времен Варшавского договора ничего общего уже не имеют. Фото: 40ton.net

Почему старый логотип пригодился именно сейчас

Новая геополитическая реальность очень быстро объясняет то, что еще недавно казалось странным. Войскам нужны не только танки, БМП и ракеты. Все это нужно доставлять, заправлять, ремонтировать и эвакуировать. Боеприпасы должны ехать вперед, горючее – туда, где работают боевые машины, а повреждена техника – обратно для ремонта.

И для этого нужны грузовики. Очень много грузовиков. Именно здесь Европа столкнулась с неприятным открытием: десятилетиями армейские заказы были небольшими, а специализированные производственные программы постепенно сворачивались. Теперь приходится восстанавливать то, что когда-то казалось ненужным.

Возвращение Star – один из симптомов этого процесса. Причем MAN не просто приклеил польский шильдик к немецкому грузовику. Star 33.440 произвели на заводе MAN в Неполомицах, там же его подготовили к армейскому применению. Компания также планирует более широко привлекать польских производителей кузовов и предприятия оборонного сектора.

То есть, старое имя используется для новой задачи: создать польскую производственную базу для военной логистики на основе современных технологий MAN.

Кабина Star 266 M2 напоминает MAN, но не является его продуктом, а происходит из Китая, где производится по лицензии MAN и обычно устанавливается на грузовики Sitrak. Фото: 40ton.net

А Jelcz тем временем получил еще одну карту

Если возвращение Star можно назвать воскресением, то премьера Jelcz C642.50 больше похожа на расширение фронта.

Jelcz давно известен своими военными грузовиками повышенной проходимости. Но C642.50 – совсем другая история. Это 6x4, машина, ориентированная на дорожную эксплуатацию, с пневматической подвеской задних мостов и пятым колесом в типичном для гражданских тягачах исполнении.

Слева более массивный стоит премьерный грузовик Jelcz C642.50, а справа – модель JelczP662D.40. Фото: 40ton.net

И вот здесь начинается самое интересное. Внешне C642.50 может напоминать обычный тяжелый тягач, но внутри это все еще военная машина. Без брони зато с максимально простой конструкцией. Металла много, пластика мало. Электронных "помощников" – минимум. Никакого излишнего осложнения.

" После изучения характеристик этого грузового монстра напрашивается один вывод: упрощенная конструкция с минимизацией электроники сделана не с тем, чтобы существенно снизить стоимость или упростить ремонт в полевых условиях, а для гарантированной работы во время мощного всплеска электромагнитного излучения. Такой всплеск может возникнуть только в одном случае, но об этом даже не хочется упоминать, – отметили в редакции Авто24.

Даже двигатель здесь подобран не по принципу "давайте поставим самое модное", а по принципу "это должно работать и это должно быть доступным".

Под кабиной – 12-литровый Cummins мощностью 500 л. В паре с ним работает 12-ступенчатая автоматизированная коробка ZF Traxon второго поколения, но для механической коробки адаптацию сделали. То есть Jelcz также использует готовые решения крупных мировых производителей, вместо того чтобы тратить годы на разработку каждого агрегата с нуля.

Модель C642.50 является первым новым внедорожным грузовиком Jelcz специально разработанным под армейские логистические и другие нужды.

Грузовик возвращается в большую игру

Jelcz C642.50 планируют использовать прежде всего в польской армии – для логистики, с низкорамными прицепами и перевозок в районах, удаленных от непосредственной зоны боевых действий.

И это очень важная деталь. Ибо современная армия – это огромная транспортная система. Чем масштабнее конфликт, тем большее значение имеет не единичная суперсовременная машина, а возможность быстро изготовить сотни и тысячи относительно простых, ремонтопригодных и стандартизированных автомобилей.

Европа наконец-то вспомнила постулаты готовности

Это подтверждают две польские премьеры на MSPO 2026– Star 33.440 и Jelcz C642.50. По мнению экспертов Авто24, это стоит воспринимать не просто как новые модели грузовиков. Это – маркеры гораздо большего процесса.

Грузовики Jelcz уже пошли в войска для использования с армейскими надстройками разного назначения. Фото: 40ton.net

Европейская промышленность начинает возвращать себе то, что еще недавно считала ненужным: военные производственные мощности, специализированные шасси, большие логистические машины и даже уже отправившие на свалку истории бренды.

Star пролежал там почти два десятилетия – и вернулся. Jelcz около 20 лет не делал тяжелых грузовиков – и снова начал. Практически вся "европейская семерка" также получила заказы на армейские тяжелые грузовики.

И если еще недавно это выглядело бы как странная автомобильная ностальгия, то сегодня объяснение намного проще: Европа готовится к периоду, в котором грузовиков для войны снова может оказаться маловато.