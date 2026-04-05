Где в Европе ездят на автомобилях, а где – на автобусах: аналитика

За підрахунками аналітиків, у 2024 році тільки 10,7% людей (у віці від 16 років) в ЄС користувалися певним видом громадського транспорту щодня, 11,6% – еженедельно, 10,0% – щомісяця, а 17,1% – реже одного разу в місяць.

Виводи і реальні цифри і графічні схеми досліджень експерти розмістили на своїй сторінці Євростата . У групу міського громадського транспорту вони, крім автобусів, додали трамваї, тролейбуси, електропоїзди приміської зони та метрополітену.

Більше половини їздить власним транспортом

Аналіз показав, що 50,6% людей взагалі не користувалися громадським транспортом. І цей показник список досліджень по країнах заняли не масово автомобілізованих жителів потужних економік Євросоюзу, а значно менших за площею, кількістю населення та масштабністю автопарків держав.

Де населення менше всього їздить громадським транспортом:

Кіпр – 85%;

Італія – 68,0%;

Португалія – 67,8%;

Франція – 65,1%;

Словенія – 61,6%;

Греція – 61,3%.

Хто все-таки ще підтримує пасажирську логістику

В цьому списку помітно виділяється Люксембург. Це – одна з двох країн, де градація еженедельних поїздів жителів більшості переважає над позицією тих, хто взагалі не користується громадським транспортом. Там у 2024 році 23,1% людей еженедельно користувалися громадським транспортом, а 15,7% – взагалі не користувалися.

Що стосується людей, які фактично були пасажирами громадського транспорту, до Люксембурга, який став першою стороною ЄС з безкоштовним транспортом, ідуть Латвія (19,2%) і Естонія (18,2%).

