Где в Европе ездят на автомобилях, а где – на автобусах: аналитика

Статистика предыдущих лет наводит на размышления: в 2024 году большая часть людей ЕС (51%) вообще не пользовалась общественным транспортом. И это не Германия, где во многих семьях по несколько машин...
Аналитику пользователей общественным транспортом считали по частоте поездок, возрасту, а также по полу и риску бедности

Валентин Ожго
5 апреля, 11:20
За підрахунками аналітиків, у 2024 році тільки 10,7% людей (у віці від 16 років) в ЄС користувалися певним видом громадського транспорту щодня, 11,6% – еженедельно, 10,0% – щомісяця, а 17,1% – реже одного разу в місяць.

Виводи і реальні цифри і графічні схеми досліджень експерти розмістили на своїй сторінці Євростата . У групу міського громадського транспорту вони, крім автобусів, додали трамваї, тролейбуси, електропоїзди приміської зони та метрополітену.

Більше половини їздить власним транспортом

Аналіз показав, що 50,6% людей взагалі не користувалися громадським транспортом. І цей показник список досліджень по країнах заняли не масово автомобілізованих жителів потужних економік Євросоюзу, а значно менших за площею, кількістю населення та масштабністю автопарків держав.

Де населення менше всього їздить громадським транспортом:

  • Кіпр – 85%;
  • Італія – 68,0%;
  • Португалія – 67,8%;
  • Франція – 65,1%;
  • Словенія – 61,6%;
  • Греція – 61,3%.

Хто все-таки ще підтримує пасажирську логістику

В цьому списку помітно виділяється Люксембург. Це – одна з двох країн, де градація еженедельних поїздів жителів більшості переважає над позицією тих, хто взагалі не користується громадським транспортом. Там у 2024 році 23,1% людей еженедельно користувалися громадським транспортом, а 15,7% – взагалі не користувалися.

Що стосується людей, які фактично були пасажирами громадського транспорту, до Люксембурга, який став першою стороною ЄС з безкоштовним транспортом, ідуть Латвія (19,2%) і Естонія (18,2%).

Однак першість все-таки в Швеції, де майже чверть населення користується автобусами, тролейбусами, трамваями, пригородними електричками або метрополітеном, якщо це Стокгольм.

