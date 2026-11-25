Как сообщает ассоциация ACEA, чьи данные приводит Укравтопром, общий объем октябрьского рынка в Евросоюзе составил 939 447 новых легковушек. Это означает стабильный, хоть и небольшой рост на 2,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Самое интересное происходит внутри самой статистики, ведь предпочтения водителей кардинально изменились. Традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания стремительно теряют покупателей, освобождая дорогу электрифицированным моделям.

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Электричество против бензина

Абсолютным рекордсменом октября стали полностью электрические автомобили, которых европейцы приобрели почти 280 тысяч единиц. Прирост в этом сегменте составил фантастические 61,4 процента, что свидетельствует о безумной популярности машин на электротяге.

Классические бензиновые авто переживают настоящий обвал. За месяц дилеры продали чуть меньше 159 тысяч таких легковушек, что означает падение спроса почти на 30 процентов.

Похожая печальная картина наблюдается и с дизельными двигателями. Их выбрали только 51 тысячу покупателей, обрушив продажи на 30,7 процента.

Гибриды держат баланс

Обычные гибриды остаются самым массовым выбором прагматичных европейцев. В октябре на учет поставили около 317 тысяч таких авто, показав символический плюс в 0,3 процента.

Плагин-гибриды также нашли своих владельцев, разойдясь тиражом более 102 тысяч экземпляров. Этот формат прибавил почти 6 процентов к прошлогодним показателям. Остальные типы питания выбрали более 30 тысяч водителей, что дало прирост в 2,3 процента.

В общей сложности с начала года европейский автопарк пополнился на 9,5 миллиона новых машин. Если посмотреть на общую картину, то гибриды сейчас занимают 36 процентов рынка, чистые электромобили уверенно держат 23,4 процента, а доля бензина сократилась до скромных 20,8 процента. Плагин-гибриды и дизели удовлетворяются 10,2 и 6,9 процента соответственно.

Как уже сообщалось на нашем сайте, европейские страны продолжают активно развивать зарядную инфраструктуру. Это делает эксплуатацию электромобилей все более удобной, что неизбежно повлияет и на вторичный рынок, откуда подержанные автомобили традиционно попадают к украинским водителям.