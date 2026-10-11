Европейцы создают авто годами, китайцам хватает 18 месяцев: как им это удалось

Как пишет Reuters, китайские автопроизводители смогли более чем в два раза сократить стандартный цикл создания новой модели, а отдельные компании выводят полностью новый автомобиль на рынок примерно за 18 месяцев.

Именно эта скорость стала одной из главных причин, почему BYD, Geely, Chery и другие марки так быстро отбирают долю рынка у глобальных концернов, считают в Институте исследований авторынка.

Раньше новый автомобиль могли создавать пять лет

Для традиционного автопрома долгий цикл разработки являлся нормой десятилетиями. Новое поколение автомобиля проектировались, строили прототипы, несколько лет испытывали их в разных климатических условиях, доказывали подвеску, силовые агрегаты, электронику и только после этого запускали машину в производство.

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Полное изменение поколения часто происходило раз в пять-семь лет, а некоторые пикапы или внедорожники могли жить на одной платформе почти десятилетия.

Китайские компании сломали этот ритм. Сегодня средний срок разработки и выпуска электромобилей и плагин-гибридов китайских марок, продаваемых на внутреннем рынке, составляет всего 1,6 года. Для моделей иностранных брендов в Китае этот показатель достигает 5,4 лет.

Это значит, что пока традиционный производитель завершает разработку одного поколения, китайский конкурент может успеть выпустить модель, обновить ее и приготовить следующую.

Китайские компании работают не последовательно, а параллельно

Одна из причин такой разницы кроется в организации самой разработки. В традиционной схеме разные департаменты часто работают поочередно. Сначала завершается один этап, затем результаты передают следующей команде, после чего начинается новый цикл проверок.

В китайских компаниях гораздо больше процессов происходят одновременно. Reuters приводит пример Zeekr, где команды в Китае и Европе фактически передают друг другу работу между часовыми поясами. Когда инженеры в Шанхае или Ханчжоу завершают день, проект продолжают коллеги в Гетеборге. В результате над автомобилем могут работать до 20 часов в сутки.

Большую роль играют и цифровые симуляции. Часть испытаний, ранее нуждавшихся в физических прототипах и полигонах, теперь проводятся в виртуальной среде.

К примеру, работу электронных компонентов можно проверить с помощью hardware-in-the-loop систем, а поведение подвески или тормозов смоделировать еще до появления полноценного прототипа.

Китай не изобрел все эти технологии, а научился использовать

Цифровое проектирование, виртуальные испытания и унифицированные платформы используют почти все крупные автопроизводители. Разница заключается в масштабе и скорости применения.

Китайские компании значительно активнее стандартизируют электронику, батареи, силовые модули и платформы между разными моделями. Это позволяет не создавать любую машину практически с нуля.

Особенно хорошо такой подход работает с электромобилями, где количество сложных механических компонентов меньше, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания.

В результате производитель может сменить кузов, салон, программное обеспечение и часть электроники, оставив значительную часть базовой архитектуры неизменной.

Именно по такому принципу китайские концерны сегодня выпускают множество моделей на нескольких общих платформах.

BYD за несколько лет выпустил десятки новых моделей

Масштаб хорошо виден на примере BYD. По подсчетам Reuters, с 2020 года компания выпустила более 40 совершенно новых моделей и 139 существенных обновлений. Для сравнения, модельный ряд Tesla за этот период оставался из трех– пяти моделей.

Именно скорость обновления стала одной из причин, почему китайские производители так быстро отбирают покупателей у традиционных брендов.

Клиент в Китае привык к тому, что смартфон или другое электронное устройство обновляется почти каждый год. Теперь схожую логику он ожидает и от автомобиля.

Новый экран, скорее зарядка, улучшенный автопилот, новая батарея или более мощный процессор могут появиться не через пять лет, а уже в следующей версии модели.

Auto24 раньше рассказывал, как китайские производители все активнее вытесняют Volkswagen, BMW и Mercedes со своего домашнего рынка. Причина заключается не только в более низких ценах, но и в том, что местные марки реагируют быстрее на изменения спроса и добавляют новые технологии.

Европейцы теперь сами идут к китайцам

Лучше всего изменение ролей видно по партнерствам. Volkswagen уже разрабатывал новую электронную архитектуру вместе с Xpeng. Новая China Electronic Architecture должна сократить время разработки примерно на 30% и снизить затраты на 40% по сравнению с предыдущими Volkswagen решениями.

Audi ранее договорилась с SAIC о совместной электрической платформе для китайского рынка, которая должна была сократить время выхода новых моделей на рынок более чем на 30%.

Stellantis пошел еще дальше, фактически интегрировав Leapmotor в свою глобальную стратегию.

Auto24 уже писал о том, как европейские концерны все чаще ищут технологических партнеров именно в Китае.. Еще несколько лет назад такая схема казалась почти невозможной, ведь китайские компании сами покупали технологии и привлекали западных инженеров. Теперь технологический обмен работает в обе стороны.

Европа научила Китай делать автомобили, а Китай научился делать их быстрее

В этом и состоит главный парадокс современного авторынка. Китайский автопром многому учился у Европы, США и Японии. Компании приглашали иностранных дизайнеров, создавали совместные предприятия, покупали технологии и изучали подходы глобальных производителей десятилетиями.

Когда начался массовый переход к электромобилям, Китай получил шанс начать новую игру почти с чистого листа. К уже накопленным автомобильным знаниям добавились собственное производство батарей, мощная электронная промышленность, огромная база поставщиков, большой внутренний рынок и гораздо более короткий путь решения руководства к реальному продукту. Вставленный текст

Это особенно хорошо видно на рынке электромобилей, где программное обеспечение, батарея и электронная архитектура часто весят не меньше традиционной механики.

Но скорость имеет и обратную сторону

Говорить, что Китай уже безусловно превзошел Европу во всех аспектах автомобилестроения, было бы преувеличением.

Европейские и японские компании имеют десятилетие опыта в пассивной безопасности, долговечности, доведении подвески, массовом производстве и контроле качества.

Более быстрый цикл разработки означает, что часть физических испытаний заменяется симуляциями, а количество реальных прототипов может быть меньше. Некоторые китайские инженеры даже прямо говорят об отказе от "избыточного качества", когда компания тратит годы на проверку сценариев, которые встречаются очень редко.

Такой подход больше напоминает IT-индустрию: продукт выпускают быстрее, а затем регулярно усовершенствуют его после старта продаж.

Для смартфона это давно обычная практика. Для автомобиля, который должен служить 10-15 лет и от работы которого зависит безопасность людей, вопрос гораздо сложнее.

Европейцы тоже ускоряются

Традиционные производители уже поняли, что старый цикл разработки становится слишком медленным.

Volkswagen, Renault, Stellantis, Ford и другие компании сокращают количество платформ, стандартизируют электронику и переносят все большее количество испытаний в цифровую среду.

Даже Honda сейчас планирует сократить время создания отдельных моделей почти вдвое, параллельно сбавляя затраты на разработку.

В то же время Китай продолжает оказывать давление уже непосредственно на европейский рынок. На Парижском автосалоне 2026 ожидается около 20 китайских брендов, а их присутствие фактически удвоилось по сравнению с выставкой 2024 года. Китайские электромобили и гибриды уже занимают более 10% европейского рынка.

Auto24 также писал, как китайские компании обходят европейские пошлины с помощью плагин-гибридов, а параллельно переносят производство непосредственно в ЕС. Например, GAC уже начал собирать электромобили на заводе Magna в Австрии.

Действительно ли Китай уже обогнал Европу

Правильнее сказать, что Китай не стал лучше Европы во всем, но уже оказался быстрее в сферах, сегодня наиболее определяющих развитие электромобилей.

Речь идет о темпах разработки, батареях, электронике, программном обеспечении, цифровых сервисах и способности быстро превратить технологию в серийный автомобиль.

Проблема традиционного европейского автопрома не в том, что он разучился создавать хорошие машины. Проблема в другом: хорошего автомобиля уже недостаточно, если конкурент успевает раньше вывести новую батарею, скорее зарядку, новую электронную архитектуру или следующее поколение программных функций.

Именно в этом и состоит главный урок китайского автопрома. В современном автопроме важно не только знать, как сделать хороший автомобиль, но и уметь достаточно быстро превратить эти знания в машину, которую можно купить в салоне.