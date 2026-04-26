В Варшаве автопрокат чуть не лишился дорогого Bentley

В целом же ни возраст 23-летнего мужчины, ни "высокая должность" клиента у работников проката удивления не вызвали – плати деньги и бери хоть Bentley, хоть Ferrari.

Как говорится в материалах районного отдела полиции Воля в Варшаве, посетитель ввел работника проката в заблуждение. Он утверждал, что уполномочен представлять известную компанию, называл себя ее директором.

Авто за почти полмиллиона евро

Молодой человек заключил от имени компании договор аренды роскошного автомобиля Bentley стоимостью 2 млн злотых (455,1 тыс. евро, около 23,6 млн грн).

Соглашение с юридическим лицом позволяло избежать немедленного внесения депозита в размере 12 тыс. злотых (примерно 145,2 тыс. грн), что является стандартным условием для аренды такого авто.

Документы на аренду уже оформили, однако на финальном этапе у менеджера возникли подозрения, и он обратился в полицию.

Молодой человек в светлом уже собирался сесть в этот черный Bentley Flying Spur, но тут его взяли под ручки. Фото: полиция РО Воля

Прокат убытков не понес

Мужчину задержали "на горячем", когда тот пришел в назначенное время забрать автомобиль. Подозрения подтвердились: названная им компания не делала ни одного заказа, а "директор" даже внешне не был похож на настоящего руководителя.



"Благодаря бдительности работников и быстрой реакции полицейских, 23-летнего мужчину остановили в тот момент, когда он поставил подписи на документах аренды, – подчеркнула в своем релизе Марта Суловская из райотдела полиции Воля.

Кому-то заключение, а кому-то – премия

По данным следователей Департамента борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией района Воля, речь идет о мошенничестве с целью незаконного завладения имуществом. За такие действия в Польше предусмотрено до 8 лет заключения.

В то же время менеджер, который заподозрил аферу и сообщил в полицию, получил премию от руководства прокатной компании. Сумму вознаграждения не разглашают