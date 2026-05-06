Фейковые похороны, "скорая" и забор: какие новые схемы уклонистам придумали на Закарпатье

В трех эпизодах фигурируют разные "легенды" – от похорон вымышленного побратима до медицинской эвакуации. Однако в конечном итоге у каждого случая смысл один – побег за границу с предварительной оплатой крупными суммами.

Об этих всех историях подробно рассказывается на странице Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области с зафиксированным фотодоказательством каждого из эпизодов.

"Похоронный" маршрут за $7000

В Береговском районе 32-летний мужчина вместе с 16-летним сообщником из села Черна пообещали львовянину переправки в Румынию. Для прикрытия придумали историю с похоронами – "клиент" даже приобрел венок.

Его доставили мотоциклом в приграничное село, где должен был состояться финальный этап. Организатора задержали прямо во время сопровождения к границе. Обоим фигурантам сообщено о подозрении. В суде определят вину.

"Тур" с инструментами за $12 000

Другой канал организовал 31-летний житель Херсона. Он доставил "клиента" из Тернополя в Закарпатье и планировал довезти до границы с Венгрией.

В обоих случаях эта услуга была коммерческой, с не очень дешевым ценником в 7 и 12 тысяч долларов. Фото: полиция Закарпатья

По плану, мужчина должен был самостоятельно повредить заградительный забор и пересечь границу. Стоимость – $12 тысяч долларов. Дельца задержали во время получения части денег в селе Латирка. Вину будет устанавливать суд.



"Скорая" как прикрытие

Третью схему замаскировали под санитарные перевозки. В селе Нижние Ворота остановили карету "скорой", принадлежавшую общественной организации.



За рулем был 48-летний водитель, в салоне – двое киевлян, один из которых находился в розыске. По данным следствия, их везли из Киева в приграничье, используя спецтранспорт для беспрепятственного проезда блокпостов. Во время обыска изъяли $14 тысяч.

Автомобиль скорой медицинской помощи принадлежал общественной организации, которая занимается перевозкой тел павших и раненых защитников Украины. По предварительным данным, это транспортное средство злоумышленники использовали как прикрытие для транспортировки военнообязанных мужчин через блокпосты в направлении приграничья.

Полиция и пограничники задержали водителя, но здесь, вероятно, его кто-то прикрывал, потому что бесконтрольно гонять Renault Master из Киева в Закарпатье ни одна организация не позволит. Фото: полиция Закарпатья

Что дальше

Во всех случаях действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. Часть подозреваемых уже задержана, продолжается поиск возможных сообщников.

Разработчики схем становятся все более изобретательными: от "ритуальных" легенд до использования спецтранспорта. Но финал часто одинаковый – задержание еще до границы.