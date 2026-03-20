Фейслифтинговый BMW X1 заметили на тестах: шаг в сторону Neue Klasse

Обновленный BMW X1 готовится к серьезному апдейту в середине жизненного цикла. Прототип модели уже заметили во время зимних испытаний, и, судя по первым деталям, компактный кроссовер станет одним из носителей новой дизайнерской философии Neue Klasse. Это означает не просто легкий рестайлинг, а более глубокое переосмысление внешности и технологий.
Новый BMW X1 2026: фейслифт, дизайн Neue Klasse и первые детали обновления

ФОТО: Autoevolution|

Прототип обновленного BMW X1

Данила Северенчук
logo20 марта, 14:00
Передняя часть будущего BMW X1 изменится наиболее радикально, отмечает Autoevolution. Она будет напоминать новые электрические модели бренда, в частности BMW i3 и BMW iX3. Ожидается компактная решетка радиатора, которая аккуратно интегрируется с узкими фарами, а также массивный центральный воздухозаборник в бампере. Обновления коснутся и капота и передних крыльев – их переделают под новую стилистику, которая делает акцент на чистые линии и современный вид.

Профиль без изменений, но с потенциалом для обновления

Боковая часть кроссовера останется знакомой. Общие пропорции, дверные ручки, зеркала и даже дизайн колес у тестового прототипа практически не отличаются от актуальной версии. Впрочем, ближе к дебюту можно ожидать новые варианты легкосплавных дисков и косметические доработки, которые освежат внешность без кардинальных изменений в силуэте.

Обновленная задняя часть с более чистым дизайном

Задняя часть получит более сдержанные, но заметные изменения. Речь идет о новых фонарях, другом бампере и переработанной крышке багажника с более “чистым” дизайном. Интересно, что у прототипа не было видно выразительных выхлопных патрубков, хотя речь идет именно о бензиновых и дизельных версиях, а не только электрический BMW iX1.

Интерьер: большой шаг в цифровую эпоху

Главные изменения ожидаются внутри. Обновленный BMW X1 может получить новую архитектуру салона, вдохновленную моделями Neue Klasse.

Среди ключевых нововведений:

  • трапециевидный центральный дисплей мультимедиа
  • панорамный проекционный дисплей в нижней части лобового стекла
  • новый четырехспицевый руль

Появление этих решений в X1 станет логичным шагом к унификации интерьеров бренда. Также ожидаются новые материалы отделки и варианты обивки, которые должны подчеркнуть премиальный статус модели.

Силовые агрегаты: эволюция без революции

Несмотря на серьезные изменения в дизайне и технологиях, линейка двигателей, вероятно, останется знакомой. BMW X1 уже сейчас предлагает широкий выбор бензиновых, дизельных и электрифицированных версий. Обновления, скорее всего, сосредоточатся на повышении эффективности, снижении расхода топлива и улучшении динамики. Кардинальных изменений в силовых установках ждать не стоит – ставка делается на постепенную модернизацию.

Когда ждать дебют

Сначала предполагалось, что новое поколение модели появится ближе к 2027 году, однако теперь все чаще звучит прогноз на середину 2026-го. Это означает, что фейслифтинговый BMW X1 может быть представлен уже в ближайшие месяцы. Таким образом, модель станет одним из первых массовых кроссоверов BMW, который интегрирует ключевые элементы эпохи Neue Klasse в сегмент компактных SUV.

