Фейслифтинговый BMW X1 заметили на тестах: шаг в сторону Neue Klasse

Передняя часть будущего BMW X1 изменится наиболее радикально, отмечает Autoevolution. Она будет напоминать новые электрические модели бренда, в частности BMW i3 и BMW iX3. Ожидается компактная решетка радиатора, которая аккуратно интегрируется с узкими фарами, а также массивный центральный воздухозаборник в бампере. Обновления коснутся и капота и передних крыльев – их переделают под новую стилистику, которая делает акцент на чистые линии и современный вид.

Профиль без изменений, но с потенциалом для обновления

Боковая часть кроссовера останется знакомой. Общие пропорции, дверные ручки, зеркала и даже дизайн колес у тестового прототипа практически не отличаются от актуальной версии. Впрочем, ближе к дебюту можно ожидать новые варианты легкосплавных дисков и косметические доработки, которые освежат внешность без кардинальных изменений в силуэте.

Обновленная задняя часть с более чистым дизайном

Задняя часть получит более сдержанные, но заметные изменения. Речь идет о новых фонарях, другом бампере и переработанной крышке багажника с более “чистым” дизайном. Интересно, что у прототипа не было видно выразительных выхлопных патрубков, хотя речь идет именно о бензиновых и дизельных версиях, а не только электрический BMW iX1.

Интерьер: большой шаг в цифровую эпоху

Главные изменения ожидаются внутри. Обновленный BMW X1 может получить новую архитектуру салона, вдохновленную моделями Neue Klasse.

Среди ключевых нововведений:

трапециевидный центральный дисплей мультимедиа

панорамный проекционный дисплей в нижней части лобового стекла

новый четырехспицевый руль

Появление этих решений в X1 станет логичным шагом к унификации интерьеров бренда. Также ожидаются новые материалы отделки и варианты обивки, которые должны подчеркнуть премиальный статус модели.

Силовые агрегаты: эволюция без революции

Несмотря на серьезные изменения в дизайне и технологиях, линейка двигателей, вероятно, останется знакомой. BMW X1 уже сейчас предлагает широкий выбор бензиновых, дизельных и электрифицированных версий. Обновления, скорее всего, сосредоточатся на повышении эффективности, снижении расхода топлива и улучшении динамики. Кардинальных изменений в силовых установках ждать не стоит – ставка делается на постепенную модернизацию.

Когда ждать дебют

Сначала предполагалось, что новое поколение модели появится ближе к 2027 году, однако теперь все чаще звучит прогноз на середину 2026-го. Это означает, что фейслифтинговый BMW X1 может быть представлен уже в ближайшие месяцы. Таким образом, модель станет одним из первых массовых кроссоверов BMW, который интегрирует ключевые элементы эпохи Neue Klasse в сегмент компактных SUV.