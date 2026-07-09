Fendt выпустит всего 300 тракторов модели 900 Vario: такой тираж не является прихотью владельца

Юбилейные тракторы выполнены в стиле Fendt Design Line 2005, когда на выставке Agritechnica впервые был представлен черный Fendt 900 Vario. Покупателям предложат пять цветовых вариантов: черный, стально-синий, пихтово-зеленый, черно-красный и натурально-зеленый. Для желающих доступен и хромированный пакет отделки.

Специальная серия получила ряд эксклюзивных деталей: гравированные накладки на пороги, юбилейные эмблемы, коврики с вышитым логотипом, а также сиденья SuperComfort с титановой кожей и вышивкой на подголовниках. Заказать тракторы уже можно у дилеров Fendt. Об этом пишет Авто24 со ссылкой на пресс-релизы производителя.

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Трактор, изменивший рынок

История серии началась в 1995 году с модели Fendt Favorit 926 Vario, ставшей первым серийным трактором с бесступенчатой трансмиссией Vario с распределением мощности. В то время многие эксперты сомневались, что такая коробка передач сможет эффективно работать с 260-сильным двигателем MAN, однако именно эта технология впоследствии стала новым стандартом для мощных тракторов.

Один из тракторов лимитированной серии потенциально может попасть в Украину, но пока это только предположение. Фото: Fendt

За три десятилетия серия 900 Vario превратилась в платформу для внедрения ключевых технологий бренда. Именно здесь дебютировали системы TMS, VarioGrip, VarioDrive, цифровая платформа FendtONE и современные решения по автоматизации работы трактора с навесным оборудованием.

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Не только для поля

Мощные Fendt 900 Vario давно используются не только в сельском хозяйстве. Они работают при расчистке от снега высокогорной дороги Гросглокнер в Альпах, а также привлекались к ликвидации последствий непогоды на музыкальном фестивале Wacken Open Air.

Юбилейная серия станет не просто коллекционной моделью, а символом трех десятилетий технического развития одного из самых известных тракторов в мире.