Феномен электропикапа Slate: выйдет ли на рынок бюджетный грузовик за 25 000 долларов

Однако, как пишет Carscoops, несмотря на огромное количество бронирований, вокруг проекта царит непривычная тишина, а первые обещания начинают корректироваться. За последние 12 месяцев Slate удалось собрать более 160 000 предварительных заявок.

Важно отметить, что стоимость бронирования составляет всего 50 долларов и полностью возвращается, поэтому такой объем “очереди” не гарантирует реальных продаж в будущем. 16 апреля компания подтвердила получение финансирования в размере 650 миллионов долларов. Эти средства должны пойти на подготовку производства, поскольку первые поставки запланированы уже на конец текущего года.

Технические характеристики и оснащение

Инженеры Slate разработали грузовик как максимально утилитарный инструмент. Базовая версия получит аккумулятор емкостью 52,7 кВт-ч и задний электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) и 264 Нм крутящего момента, что позволит пикапу разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч.

Запас хода базовой модели составляет 241 км, однако будет доступна версия с батареей на 84,3 кВт-ч, которая увеличит диапазон до 386 км. Быстрая зарядка постоянным током мощностью 120 кВт позволит пополнить энергию с 20% до 80% менее чем за 30 минут. Особенности комплектации подчеркивают бюджетность:

17-дюймовые стальные диски;

отсутствие встроенной мультимедиа – вместо нее предлагается универсальное крепление для смартфона;

более 100 аксессуаров, включая каркасы безопасности и наборы для превращения пикапа во внедорожник.

Изменение цены и риски конкуренции

Если сначала Slate обещали ценник до $20 000, то теперь официальная позиция изменилась. Из-за отмены федеральных субсидий ожидаемая цена выросла до середины 20-тысячного диапазона (около 25 тысяч долларов). Это ставит Slate в сложное положение.

Теперь их грузовик по цене почти сравнялся с популярным гибридом Ford Maverick. Кроме того, компания Ford также работает над собственным бюджетным электропикапом за 30 000 долларов. Больше деталей относительно финальных цен и характеристик Slate обещает раскрыть в июне, когда официально откроется прием заказов.

Почему рынок ждет дешевый электропикап?