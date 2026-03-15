Джереми Кларксон оценил суперкар Gordon Murray

Одной из самых необычных особенностей Gordon Murray T.50 является его трехместная компоновка салона. Водитель сидит по центру, а два пассажира расположены чуть позади по бокам, отмечает Auto24.

Перед тем как передать автомобиль Мэткалфу, компания Gordon Murray Automotive индивидуально подстроила центральное водительское сиденье именно под него. Из-за этого Кларксон не мог сесть за руль во время теста, но смог внимательно рассмотреть салон и проехаться пассажиром.

Атмосферный V12 от Cosworth

Главной технической изюминкой автомобиля стал атмосферный двигатель V12, созданный компанией Cosworth. 4,0-литровый мотор развивает 654 лошадиные силы при 11 500 об/мин и 467 Нм крутящего момента при 9 000 об/мин. Двигатель работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передает мощность исключительно на задние колеса. По словам Кларксона, мотор звучит "чрезвычайно". В то же время он настолько громкий, что водителю и пассажиру иногда сложно нормально разговаривать во время движения.

Скорость суперкара поражает

Несмотря на классический атмосферный двигатель без турбонаддува, Gordon Murray T.50 демонстрирует характеристики настоящего гиперкара. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, достигать максимальной скорости около 364 км/ч. Это делает модель одним из самых быстрых дорожных автомобилей с механической коробкой передач.

Необычная система рулевого усилителя

Еще одна особенность автомобиля – нетипичная работа усилителя руля. На скорости более 16 км/ч гидроусилитель практически не работает. В результате автомобиль очень чутко реагирует на неровности и поперечные наклоны дороги. Во время поездки можно было заметить, как руль постоянно движется в руках Меткалфа. Усилитель активируется только на скорости примерно 14 км/ч, что облегчает маневрирование во время медленного движения или парковки.

Впечатления тест-пилота и Кларксона

Гарри Меткалф остался в восторге от автомобиля, хотя признал, что он ощущается более экстремальным, чем ожидалось. Зато Джереми Кларксон заявил, что суперкар не вызвал у него того самого ощущения "шипения", о котором когда-то шутил Джеймс Мэй во времена старого Top Gear. Впрочем, Меткалф убежден, что мнение Кларксона могло бы измениться, если бы тот лично сел за руль этого уникального автомобиля.