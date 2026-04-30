Ferrari пилота Формулы-1 выставили на продажу за 5 млн евро

В Европе на продажу выставили один из самых эксклюзивных современных автомобилей - LaFerrari 2014 года, который ранее принадлежал бывшему пилоту Формулы-1 Фелипе Масса. Стоимость гиперкара оценивают в 4,5–5 млн евро. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Уникальную Ferrari продают в Украине по цене нового Porsche Cayenne

Происхождение и уникальность

Модель является частью ограниченной серии из 499 экземпляров, выпущенных компанией Ferrari.

Этот конкретный автомобиль имеет особую историю:

передан Масси в октябре 2014 года

принадлежал ему до 2021 года

зарегистрирован в Монако, позже - экспортирован в Данию

Отдельные экземпляры LaFerrari резервировались именно для гонщиков команды Scuderia Ferrari, что добавляет модели коллекционной ценности.

Технические особенности

Ferrari LaFerrari - это не просто суперкар, а технологический флагман бренда:

гибридная силовая установка (V12 + электромотор)

мощность более 900 л.с.

карбоновый кузов и передовые аэродинамические решения



Автомобиль оснащен:

карбоновыми элементами кузова

дисками от трековой версии FXX-K

системой подъема подвески

трековой камерой

Состояние и пробег

Пробег составляет менее 4000 км, причем большую его часть наездил именно Масса.

Последние данные:

обслуживание у официального дилера Ferrari в Дании

последний сервис - апрель 2026 года

состояние батареи - около 77%

Индивидуальные детали

Автомобиль имеет персонализированные элементы, среди которых:

табличка "Grazie Felipe"

подпись тогдашнего руководителя Ferrari Лука ди Монтедземоло

Это усиливает коллекционную ценность авто, ведь такие детали фактически делают его уникальным экземпляром.

Почему такая цена

Стоимость до 5 млн евро объясняется несколькими факторами:

ограниченный тираж

история владения известным гонщиком

минимальный пробег

общий статус модели как одного из самых выдающихся гиперкаров XXI века

В чем уникальность именно этого LaFerrari

Этот LaFerrari - не просто автомобиль, а коллекционный актив, который сочетает технологии, историю автоспорта и инвестиционную привлекательность.

Для рынка таких авто ключевое значение имеют не только характеристики, но и происхождение - и здесь этот экземпляр имеет почти идеальный набор факторов.