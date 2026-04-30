Ferrari пилота Формулы-1 выставили на продажу за 5 млн евро

Ferrari Фелипе Масса
В Европе на продажу выставили один из самых эксклюзивных современных автомобилей - LaFerrari 2014 года, который ранее принадлежал бывшему пилоту Формулы-1 Фелипе Масса. Стоимость гиперкара оценивают в 4,5–5 млн евро. Об этом пишет topgir.com.ua.
Происхождение и уникальность
Модель является частью ограниченной серии из 499 экземпляров, выпущенных компанией Ferrari.
Этот конкретный автомобиль имеет особую историю:
- передан Масси в октябре 2014 года
- принадлежал ему до 2021 года
- зарегистрирован в Монако, позже - экспортирован в Данию
Отдельные экземпляры LaFerrari резервировались именно для гонщиков команды Scuderia Ferrari, что добавляет модели коллекционной ценности.
Технические особенности
Ferrari LaFerrari - это не просто суперкар, а технологический флагман бренда:
- гибридная силовая установка (V12 + электромотор)
- мощность более 900 л.с.
- карбоновый кузов и передовые аэродинамические решения
Автомобиль оснащен:
- карбоновыми элементами кузова
- дисками от трековой версии FXX-K
- системой подъема подвески
- трековой камерой
Состояние и пробег
Пробег составляет менее 4000 км, причем большую его часть наездил именно Масса.
Последние данные:
- обслуживание у официального дилера Ferrari в Дании
- последний сервис - апрель 2026 года
- состояние батареи - около 77%
Индивидуальные детали
Автомобиль имеет персонализированные элементы, среди которых:
- табличка "Grazie Felipe"
- подпись тогдашнего руководителя Ferrari Лука ди Монтедземоло
Это усиливает коллекционную ценность авто, ведь такие детали фактически делают его уникальным экземпляром.
Почему такая цена
Стоимость до 5 млн евро объясняется несколькими факторами:
- ограниченный тираж
- история владения известным гонщиком
- минимальный пробег
- общий статус модели как одного из самых выдающихся гиперкаров XXI века
В чем уникальность именно этого LaFerrari
Этот LaFerrari - не просто автомобиль, а коллекционный актив, который сочетает технологии, историю автоспорта и инвестиционную привлекательность.
Для рынка таких авто ключевое значение имеют не только характеристики, но и происхождение - и здесь этот экземпляр имеет почти идеальный набор факторов.