Fiat презентовал конкурентов Renault Duster, которые также будут выпускать под маркой Chrysler

Почти одновременно стало известно, что в рамках концерна Stellantis эти же автомобили получат американскую прописку под возрожденным брендом Chrysler, пишет Carscoops.

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Общий дизайн и рыночное позиционирование

Новые Fiat Grizzly и Grizzly Fastback имеют длину чуть меньше 4,5 метра, что делает их больше недавно представленной Grande Panda. Дизайнерам удалось оптимизировать затраты на разработку: оба автомобиля имеют большинство общих кузовных панелей, но четко разделены по стилистике.

Стандартный Grizzly имеет квадратные формы, вертикальные пропорции и рейлинги на крыше, а его главным рыночным конкурентом называют кроссовер Dacia Bigster, который является удлиненным вариантом Duster. Версия Fastback предлагает наклонную купеобразную линию крыши, интегрированный спойлер "утиный хвост" и сплошную светодиодную полосу фонарей на всю ширину задней части.

Платформа Smart Car и моторная гамма

В основе семейства Grizzly лежит гибкая архитектура Smart Car от концерна Stellantis, которая уже используется в таких моделях, как Сітгоёп C3 Aircross и Opel Frontera. Благодаря этому покупателям будет предложен максимально широкий выбор силовых агрегатов: классические бензиновые версии, модификации с технологией "мягкого" гибрида (MHEV) и полностью электрические силовые установки.

Технические подробности пока не детализированы, однако ожидается использование знакомого 1,2-литрового трехцилиндрового турбодвигателя в бензиновых вариантах, а также электрических компонентов от смежных брендов Stellantis. В интерьере обещана исключительная грузовместимость, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, цифровую панель приборов на 10,25 дюйма и комплекс безопасности с автопилотом 2-го уровня.

Американские близнецы Chrysler

Параллельно с глобальным анонсом Fiat, во время закрытого мероприятия Capital Markets Day в Мичигане концерн Stellantis продемонстрировал эти же кроссоверы с логотипами бренда Chrysler. Для американского рынка, где линейка Chrysler сейчас сократилась только до минивэнов Pacifica и Voyager, эти доступные автомобили являются критически важными. Со слегка измененными передними панелями кузова купе-кроссовер Grizzly Fastback превратится в Chrysler Arrow, а стандартная версия Grizzly выйдет на рынок как Chrysler Arrow Cross.

Ожидается, что в США цены на новинки будут стартовать от очень привлекательных 30 000 долларов, что позволит дилерам вернуть долю рынка в бюджетном сегменте. Серийное производство европейских версий Fiat Grizzly начнется во второй половине 2026 года, после чего ожидается дебют их американских аналогов от Chrysler.