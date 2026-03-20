Fiat возвращает бензин в центр внимания: Fiat 600 получил интересную базовую версию Petrol

Итальянский автопроизводитель Fiat неожиданно меняет акценты в своей стратегии, расширяя линейку Fiat 600 новой бензиновой версией. Несмотря на общемировой тренд на электрификацию, бренд делает ставку на классический двигатель внутреннего сгорания, предлагая более доступный вариант для широкой аудитории.
Fiat 600 Petrol: новый бензиновый кроссовер с механикой и лимитированной версией Street Edition

ФОТО: Carscoops|

Fiat 600 Street Edition

Данила Северенчук
20 марта, 17:00
Новая модификация, известная как 600 Petrol, позиционируется как наиболее доступная в линейке. Она получила компактный бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., который работает исключительно в паре с механической коробкой передач, пишет Carscoops.

Несмотря на статус базовой версии, модель сохраняет ключевые современные элементы. Уже в начальных комплектациях доступны светодиодная оптика, цифровая панель приборов и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. В то же время дорогие версии добавляют больше комфорта – от атмосферной подсветки до беспроводной зарядки и расширенных опций отделки салона.

Баланс между традициями и электрификацией

Важно, что бензиновая версия не заменяет электрические или гибридные варианты, а лишь дополняет их. Fiat 600 фактически становится моделью с выбором под любой стиль жизни: от экономного городского электрокара до классического бензинового авто для тех, кто не готов зависеть от инфраструктуры зарядок.

Специальная версия Street Edition: ставка на стиль

Вместе с запуском бензиновой модели Fiat представил и лимитированную версию Street Edition. Она ориентирована на покупателей, которые хотят больше индивидуальности и визуальной выразительности. Автомобиль получил темную стилистику с черными акцентами в экстерьере, включая решетку радиатора, диски и декоративные элементы.

Интерьер также выполнен в темных тонах с контрастной прострочкой и фирменными деталями, подчеркивающими характер модели. Производство этой версии будет ограничено только 2000 экземплярами, что добавляет ей эксклюзивности и может повысить интерес среди фанатов бренда.

Почему Fiat делает шаг назад к бензину

На фоне жестких экологических норм и массового перехода к электромобилям решение Fiat выглядит нетипичным. Однако оно имеет четкое экономическое обоснование: бензиновые модели остаются дешевле в производстве и доступнее для конечного потребителя. Кроме того, во многих странах спрос на традиционные двигатели все еще высок из-за ограниченной инфраструктуры зарядки и сомнений в долговечности батарей.

Когда ждать новинку

Обновленная линейка Fiat 600 с бензиновым двигателем должна появиться в продаже уже в ближайшее время. Хотя цены пока не объявлены, ожидается, что именно эта версия станет самой доступной в линейке, открывая модель для более широкой аудитории покупателей.

