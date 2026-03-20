Fiat возвращает бензин в центр внимания: Fiat 600 получил интересную базовую версию Petrol

Новая модификация, известная как 600 Petrol, позиционируется как наиболее доступная в линейке. Она получила компактный бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., который работает исключительно в паре с механической коробкой передач, пишет Carscoops.

Несмотря на статус базовой версии, модель сохраняет ключевые современные элементы. Уже в начальных комплектациях доступны светодиодная оптика, цифровая панель приборов и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. В то же время дорогие версии добавляют больше комфорта – от атмосферной подсветки до беспроводной зарядки и расширенных опций отделки салона.

Баланс между традициями и электрификацией

Важно, что бензиновая версия не заменяет электрические или гибридные варианты, а лишь дополняет их. Fiat 600 фактически становится моделью с выбором под любой стиль жизни: от экономного городского электрокара до классического бензинового авто для тех, кто не готов зависеть от инфраструктуры зарядок.

Специальная версия Street Edition: ставка на стиль

Вместе с запуском бензиновой модели Fiat представил и лимитированную версию Street Edition. Она ориентирована на покупателей, которые хотят больше индивидуальности и визуальной выразительности. Автомобиль получил темную стилистику с черными акцентами в экстерьере, включая решетку радиатора, диски и декоративные элементы.

Интерьер также выполнен в темных тонах с контрастной прострочкой и фирменными деталями, подчеркивающими характер модели. Производство этой версии будет ограничено только 2000 экземплярами, что добавляет ей эксклюзивности и может повысить интерес среди фанатов бренда.

Почему Fiat делает шаг назад к бензину

На фоне жестких экологических норм и массового перехода к электромобилям решение Fiat выглядит нетипичным. Однако оно имеет четкое экономическое обоснование: бензиновые модели остаются дешевле в производстве и доступнее для конечного потребителя. Кроме того, во многих странах спрос на традиционные двигатели все еще высок из-за ограниченной инфраструктуры зарядки и сомнений в долговечности батарей.

Когда ждать новинку

Обновленная линейка Fiat 600 с бензиновым двигателем должна появиться в продаже уже в ближайшее время. Хотя цены пока не объявлены, ожидается, что именно эта версия станет самой доступной в линейке, открывая модель для более широкой аудитории покупателей.