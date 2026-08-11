Фиктивные водители в системе "Шлях": черниговец получил 7 лет за организацию выезда мужчин в страны ЕС

В Чернигове суд вынес приговор мужчине, который за деньги помогал военнообязанным уезжать из Украины. Если точнее, то обеспечивал побег.

Прокуратура Черниговщины доказало его участие в организованной схеме, по которой двоих мужчин призывного возраста в 2022 году оформляли якобы водителями, перевозящими гуманитарные грузы.

Водители были только на бумаге

От имени общественной организации осужденный подавал в Мининфраструктуру письма с ложными сведениями. На самом деле мужчины не имели отношения к гуманитарной деятельности организации.

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После согласования их данные вносили в систему "Шлях", что давало основания для выезда за границу. Как установил суд, настоящей целью поездок было избежать мобилизации.

Семь лет за "фиктивных" водителей

Деснянский районный суд Чернигова признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и незаконной переправке людей через государственную границу.

Наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый своей вины не признал.

Досудебное расследование проводило СБУ в Черниговской области.

"Шлях" стал инструментом схем

Черниговская история с фиктивными водителями не единична. Еще в 2023 году МВД сообщало о масштабных злоупотреблениях системой "Шлях": отдельные перевозчики за вознаграждение от 3 до 7 тысяч долларов предлагали внесение мужчин в систему в качестве водителей.

Пограничная служба сообщила, что только в первой половине 2023-го более 4,3 тысячи человек получили отказ в выезде после проверок пограничников. Что касается злоупотреблений, то за это время было открыто более 60 уголовных производств.

Тогда пограничное ведомство Украина направила 100 писем-информирований в Укртрансбезопасность относительно выявленных правонарушений лицензиатами, которые вносили в систему "Шлях" информацию о водителях, выехавших за пределы Украины и в определенные законодательством сроки, 60 суток, не вернулись в Украину.

Злоупотребления фиксировались практически во всех областях. Как писала "Украинская правда", из-за изданных в 2022 году ходатайств в систему "Шлях" по Львовской ОВА тогда выехали и не вернулись 2 248 мужчин призывного возраста.

Для Черниговщины, ставшей сегодня информационным поводом для публикации Авто24, ситуация с подобными схемами не нова. Там разоблачения фигурируют еще с 2022 года, когда из внесенных ОВА в систему "Шлях" 1 548 водителей 22 не вернулись в Украину. Это официально признанный факт, но он составлял лишь 1,42 % от суммарного количества выданных разрешений на пересечение.

Что изменилось

После громких скандалов 2022– 2023 годов Кабмин и Мининфраструктуры существенно ограничили сроки пребывания водителей за границей (до 60 дней) и усилили ответственность для лицензиатов. Если водитель не возвращается, фирму-перевозчика или фонд заносят в "черный список" и блокируют в системе навсегда.

Календарный пик в выезде такой категории оформленных водителей пришелся на 30 декабря 2023 года, когда границу пересекли и в течение 60 дней не вернулся 131 беглец.

Механизм с "гуманитарными" водителями через "Шлях" впоследствии сочли недостаточно прозрачным. В феврале 2025 года правительство прекратило использование системы именно для выезда водителей за гуманитарными и медицинскими грузами.

По данным Минсоцполитики, из-за выезжавших по этому механизму водителей в Украину было завезено менее 5% от общего объема гуманитарной помощи с момента запуска системы. Детальнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Так что дело черниговца – это уже не просто история о двух мужчинах, захотевших уехать за границу. Она показывает, как вполне легальный на бумаге статус водителя мог превращаться в инструмент обхода мобилизационных ограничений.