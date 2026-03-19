Финны открыли еще один завод бронетехники: соседство с агрессивной Россией заставляет усиливать оборону

Компания SCATA, то есть Sophisticated Combat Automotive and Technical Assembly (Изящная боевая автомобильная и техническая ассамблея) свой 18-тонный вездеход разместила на французской платформе мобильности Texelis Celeris.

Новый бронированный автомобиль показал первое промышленное сотрудничество такого масштаба между французскими и финскими компаниями. Во время неугомонного театра военных действий в Украине такое сотрудничество обусловлено сегодняшними вызовами и стремлением укрепления обороноспособности.

По счету это уже третий бронезавод

Отныне SCATA становится третьим финским производителем бронированных машин, присоединившись к уже устоявшемуся клубу промышленных групп Patria и Sisu Auto. Упомянутый выше бронемобиль SCATA Mk1 с полной массой 18 тонн находится между 14-тонной SISU GTP и тяжелыми платформами 6×6 и 8×8, разработанными и произведенными Patria.

Эксперты оценивают потенциал нового производственного подразделения как очень перспективный, там мощности могут вырасти от примерно 60 до 100-150 машин в год.

"Новый SCATA Mk1 был разработан после широких переговоров с Финскими силами обороны и другими потенциальными клиентами. В первой версии, Mk1 может вместить двух членов экипажа и до восьми бойцов мотопехоты или десанта. Экипаж входит в машину через две боковые двери, а обзорность обеспечивается большим двухсекционным лобовым стеклом и двумя меньшими бронированными окнами в боковых дверях, – рассказывает генеральный директор SCATA Виктор Экман.

С защитой от мин и баллистики

Вход в десантный отсек через две двери, расположенных сразу за дверью кабины и открываются сзади на петлях, также оснащенных бронированными окнами. Два бронированных окна, подобные двери, расположены по бокам заднего салона Mk1. Впрочем, конфигурация дверей может быть разная, все зависит от потребностей заказчика.

Внутри все сиденья энергопоглощающего типа, что вместе с разделенным полом и V-образным днищем обеспечивает базовую противоминную защиту 2-го уровня и базовую баллистическую защиту также 2-го уровня согласно STANAG 4569.

Первая версия бронемобиля SCATA Mk1, но будет еще несколько вариантов. Фото: SCATA

В этой конфигурации снаряженная масса машины составляет от 13 000 до 13 500 кг, в зависимости от необходимой заказчиком компоновки, а полезная нагрузка составляет 4 500 кг.

Значительная полезная нагрузка позволяет повысить круговую защиту до 3-го уровня, как баллистического, так и взрывного. SCATA предлагает различные типы дополнительного бронирования, а машина намеренно оснащена болтовыми креплениями, что добавляет вес от примерно 1500 кг до менее чем 1000 кг, в зависимости от выбранного решения.

Силовой потенциал сделан с запасом

SCATA Mk1 (длина 6591 мм, ширина 2518 мм и высота 2464 мм) на основе длиннобазовой платформы Celeris получил шестицилиндровый дизельный двигатель Cummins ISL8.9 ISLE375 Euro 3 с турбонаддувом. Он выдает мощность 375 л.с. и максимальный крутящий момент 1781 Нм.

Силовой агрегат работает на пару с автоматической коробкой передач Allison 3200SP на шесть передач вперед и одну передачу заднего хода.

Монококовый корпус Mk1 с осями независимой подвески военного класса с гидроамортизаторами разгоняется до скорости 110 км/ч на дороге и имеет запас хода 750 км.

Предусматриваются модификации для мобильных зенитных групп, эвакуации раненых, разведывательных и других армейских нужд. Фото: SCATA

Планируются и другие версии

Сейчас производитель в дополнение к уже сделанному бронетранспортеру SCATA рассматривает четыре варианта. Будет легкое транспортное средство ПВО для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников.

Рассматривается версия Medevac с возможностью оказания медицинской помощи под броней, а также тяжелый вариант с платформой, способной разместить 10-футовый контейнер.

Оба будут перевозить экипаж из двух человек, версия MEDEVAC сохранит все заднее пространство для носилок и медицинского персонала, тогда как тяжелая версия вполне может перевозить также немного больше личного состава, в зависимости от длины платформы. Вариант для спецподразделений также является одним из предполагаемых вариантов.