Фирменная фишка или головная боль: почему MINI никогда не откажется от огромных круглых экранов

ФОТО: MINI|
Будущие MINI сохранят круглый экран
Как сообщает издание Drive, руководство британской марки совершенно удовлетворено новым вектором дизайна интерьера. Хотя современные мультимедийные системы в форме тарелки вызывают смешанные отзывы, автопроизводитель считает их прямой отсылкой к классическим моделям прошлого века.
Круглые приборы всегда являлись неотделимой частью идентичности MINI. В течение десятилетий они мигрировали из центра торпедо за руль и обратно, но их форма оставалась неизменной.
Генеральный менеджер австралийского подразделения компании Александр Брокхофф отмечает, что этот элемент уникален на рынке. "Круглый дисплей является визитной карточкой MINI, и мы хотим сохранить его как часть нашей истории", – отметил он.
Проблемы с эргономикой и Apple CarPlay
Сегодня современные модели бренда имеют проекционный дисплей для базовой информации, а огромный центральный экран управляет всем остальным. В салоне практически исчезли физические кнопки климат-контроля, и единственным утешением для водителей осталась классическая ручка громкости. Больше всего нареканий вызывает интеграция стандартных сервисов типа Apple CarPlay и Android Auto. Поскольку эти системы разработаны для прямоугольных мониторов, на круглом экране они смотрятся как неуклюжее квадратное окно посреди круга.
Представители бренда советуют водителям почаще пользоваться родной операционной системой автомобиля. "Если вы включаете нашу штатную навигацию, она логически заполняет все пространство экрана, и на практике это работает очень хорошо", – объясняет Брокхофф.
Вернут ли физические кнопки
- Несмотря на приверженность круглым формам, компания оставляет простор для эволюции интерьера. Аналитики рынка отмечают, что покупателей раздражает не столько сам экран, сколько тотальный дефицит переключателей.
- Напомним, что инновационный 9,4-дюймовый OLED-дисплей дебютировал в середине 2023 года на модели Cooper Electric, после чего быстро распространился по всей линейке.
- Тогдашний руководитель бренда Стефани Вюрст назвала это решение "огромным скачком в цифровой мир", одновременно подчеркивающий харизматическое наследие марки.