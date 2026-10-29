Фирменная фишка или головная боль: почему MINI никогда не откажется от огромных круглых экранов

Как сообщает издание Drive, руководство британской марки совершенно удовлетворено новым вектором дизайна интерьера. Хотя современные мультимедийные системы в форме тарелки вызывают смешанные отзывы, автопроизводитель считает их прямой отсылкой к классическим моделям прошлого века.

Круглые приборы всегда являлись неотделимой частью идентичности MINI. В течение десятилетий они мигрировали из центра торпедо за руль и обратно, но их форма оставалась неизменной.

Генеральный менеджер австралийского подразделения компании Александр Брокхофф отмечает, что этот элемент уникален на рынке. "Круглый дисплей является визитной карточкой MINI, и мы хотим сохранить его как часть нашей истории", – отметил он.

Проблемы с эргономикой и Apple CarPlay

Сегодня современные модели бренда имеют проекционный дисплей для базовой информации, а огромный центральный экран управляет всем остальным. В салоне практически исчезли физические кнопки климат-контроля, и единственным утешением для водителей осталась классическая ручка громкости. Больше всего нареканий вызывает интеграция стандартных сервисов типа Apple CarPlay и Android Auto. Поскольку эти системы разработаны для прямоугольных мониторов, на круглом экране они смотрятся как неуклюжее квадратное окно посреди круга.

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Представители бренда советуют водителям почаще пользоваться родной операционной системой автомобиля. "Если вы включаете нашу штатную навигацию, она логически заполняет все пространство экрана, и на практике это работает очень хорошо", – объясняет Брокхофф.

Вернут ли физические кнопки