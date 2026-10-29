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Фирменная фишка или головная боль: почему MINI никогда не откажется от огромных круглых экранов

Британский бренд официально подтвердил, что сохранит свой 9,4-дюймовый круглый дисплей по центру передней панели во всех будущих моделях. Несмотря на жалобы водителей на неудобную работу со смартфонами и отсутствие физических кнопок, компания считает этот элемент неприкосновенным историческим наследием.
Почему Mini оставляет круглые экраны в авто: объяснение бренда

ФОТО: MINI|

Будущие MINI сохранят круглый экран

Данила Северенчук
logo29 октября, 13:30
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Как сообщает издание Drive, руководство британской марки совершенно удовлетворено новым вектором дизайна интерьера. Хотя современные мультимедийные системы в форме тарелки вызывают смешанные отзывы, автопроизводитель считает их прямой отсылкой к классическим моделям прошлого века.

Круглые приборы всегда являлись неотделимой частью идентичности MINI. В течение десятилетий они мигрировали из центра торпедо за руль и обратно, но их форма оставалась неизменной.

Генеральный менеджер австралийского подразделения компании Александр Брокхофф отмечает, что этот элемент уникален на рынке. "Круглый дисплей является визитной карточкой MINI, и мы хотим сохранить его как часть нашей истории", – отметил он.

Проблемы с эргономикой и Apple CarPlay

Сегодня современные модели бренда имеют проекционный дисплей для базовой информации, а огромный центральный экран управляет всем остальным. В салоне практически исчезли физические кнопки климат-контроля, и единственным утешением для водителей осталась классическая ручка громкости. Больше всего нареканий вызывает интеграция стандартных сервисов типа Apple CarPlay и Android Auto. Поскольку эти системы разработаны для прямоугольных мониторов, на круглом экране они смотрятся как неуклюжее квадратное окно посреди круга.

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Представители бренда советуют водителям почаще пользоваться родной операционной системой автомобиля. "Если вы включаете нашу штатную навигацию, она логически заполняет все пространство экрана, и на практике это работает очень хорошо", – объясняет Брокхофф.

Вернут ли физические кнопки

  • Несмотря на приверженность круглым формам, компания оставляет простор для эволюции интерьера. Аналитики рынка отмечают, что покупателей раздражает не столько сам экран, сколько тотальный дефицит переключателей.
  • Напомним, что инновационный 9,4-дюймовый OLED-дисплей дебютировал в середине 2023 года на модели Cooper Electric, после чего быстро распространился по всей линейке.
  • Тогдашний руководитель бренда Стефани Вюрст назвала это решение "огромным скачком в цифровой мир", одновременно подчеркивающий харизматическое наследие марки.
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