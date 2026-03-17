Роскошный электроседан потерял более $100 000 стоимости всего за несколько лет

Автомобиль с пробегом всего 22 000 миль (примерно 35 000 км) показывает, насколько стремительно могут дешеветь мощные и технологические электрокары. Если распределить потерю цены на весь пробег, получается почти 5 долларов потери за каждую милю, отмечает Carscoops.

Масштаб падения цены выглядит еще более впечатляющим, если сравнить его с рынком недвижимости. По данным Bankrate, средняя цена жилья в США составляет около $282 400 в Алабаме, $301 000 в Пенсильвании и примерно $249 300 в Мичигане. Итак, потеря стоимости одного автомобиля фактически равна более чем трети цены среднего дома в некоторых регионах США.

Мощность более 1100 л.с. и впечатляющая динамика

Несмотря на сильную амортизацию, Lucid Air Dream Edition Performance остается одним из самых мощных серийных электроседанов на рынке.

Основные характеристики модели:

мощность – 1111 л.с.;

разгон 0–100 км/ч – 2,5 секунды;

четверть мили – примерно 9,9 секунды;

батарея – 118 кВт-ч;

запас хода – более 720 км.

Роскошный салон и технологии

Хотя Tesla Model S часто считают главным конкурентом, интерьер модели от Lucid Motors отличается большей роскошью. Среди ключевых элементов оснащения обивка салона из кожи Nappa, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, 34-дюймовый дисплей цифровой панели приборов и мультимедиа, аудиосистема с 21 динамиком и премиальная отделка Santa Monica с сочетанием темно-синей и кремовой кожи.

Отмечается, что данный экземпляр также регулярно обслуживался, а за время эксплуатации было выполнено несколько технических кампаний и заменены некоторые компоненты.

Хорошая новость для покупателей на вторичном рынке

Хотя для первого владельца такая амортизация выглядит болезненной, для следующего покупателя это может стать выгодной возможностью приобрести высокотехнологичный электроседан по значительно более низкой цене.

Подобные случаи в очередной раз демонстрируют одну из главных особенностей премиальных электромобилей: они могут очень быстро терять стоимость, но при этом остаются чрезвычайно технологичными и мощными даже на вторичном рынке.