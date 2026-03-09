Укр
Audi A8 останаливают производство: заказы в Германии уже закрыты

Сегмент больших роскошных седанов продолжает стремительно сокращаться, и очередной жертвой этой тенденции может стать флагманская модель Audi A8. По последним данным, немецкий автопроизводитель уже прекратил принимать новые заказы на модель в Германии, а в компании все чаще говорят о возможном преемнике.
Флагман Audi A8 под угрозой: компания прекратила принимать заказы в Германии

Audi A8

Хотя официально о завершении жизненного цикла седана еще не объявлено, ситуация на рынке свидетельствует о серьезных проблемах для некогда престижного сегмента, сообщает Carscoops.

Читайте также: AUDI E5 Sportback подешевел более чем на 4 тысячи долларов в Китае из-за слабых продаж

Продажи флагманских седанов продолжают падать

Главной причиной таких изменений стала глобальная тенденция, которую автомобильные эксперты в шутку называют “карпокалипсисом” для седанов. Покупатели все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники, а классические большие седаны теряют популярность, отмечает Auto24. В США продажи Audi A8 в прошлом году упали на 14%, до 1406 автомобилей. Это лишь немного больше, чем результат конкурента - Lexus LS, который разошелся тиражом 1082 единицы.

При этом японский бренд пытается поддержать интерес к модели за счет специальных версий. Для модельного года 2026 компания Lexus представила ограниченную серию Lexus LS 500 AWD Heritage Edition. Эта версия выпущена тиражом всего 250 автомобилей, а стартовая цена составляет примерно 99 280 долларов. Несмотря на общий спад интереса к сегменту, большинство этих автомобилей уже раскуплены - в продаже остались лишь единичные экземпляры.

Многие бренды уже отказались от флагманских седанов

Рынок больших роскошных седанов существенно сократился за последние годы. Некоторые производители фактически оставили этот сегмент, в частности Cadillac, Lincoln и Infiniti. Например, седан Cadillac CT6 больше не продается на большинстве рынков, хотя модель продолжает существовать в Китае. Если Audi окончательно оставит этот сегмент, борьба за покупателей фактически останется между двумя моделями: BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class.

Также интересно: Раскрыт интерьер самого маленького электромобиля Audi: что известно о новом A2 e-tron

В Audi намекают на возможного преемника

Несмотря на пессимистические сигналы, окончательную точку в истории флагманского седана еще не поставлена. Представитель Audi заявил, что компания позже сообщит больше деталей о возможном преемнике. Впрочем, эксперты предполагают, что речь может идти не о новом седане. Вместо этого роль флагмана может перейти к большому премиальному кроссоверу Audi Q9, а также к его ультрароскошной версии под брендом Audi Horch.

