Флажки, VIP-тур и статус беженца: как пакет переправки в ЕС становится дороже

Как сообщают пресс-службы Закарпатской областной прокуратуры, Нацполиции и Погранслужбы, предприимчивого жителя Береговщины взяли с поличным непосредственно в Ужгороде. Мужчина разработал хитрый пешеходный маршрут в обход официального пункта пропуска Лужанка и собирал группы из нескольких клиентов.

За свои услуги фигурант выставил солидный прайс, но сервис предлагал соответствующий. Он проводил подробный инструктаж: объяснял, как двигаться, что брать с собой (лишь паспорт и немного наличных денег). Конкретно место нелегального перехода границы предусмотрительно обозначал специальными флажками. Такого в практике еще ни на одном участке границы не наблюдалось – настоящая новация.

…и плюс полное сопровождение в Евросоюзе

Главной фишкой этого трансфера было обещание полного сопровождения уже на территории соседнего государства. По инструкции, после пересечения границы беглецы должны были сдаться местным правоохранителям и попросить статус беженца.

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В дальнейшем, организатор планировал лично встречать своих подопечных в Европе и помогать с оформлением документов для официального проживания в ЕС. Однако бизнес-план лопнул, когда дельца задержали сразу после получения всей суммы от очередных клиентов.

За такой гонорар организатор переправки обещал очень многое и, что главное, даже легализацию в ЕС, что в пакете услуг также можно считать новацией. Фото: из материалов следствия

Строгие последствия и схожие случаи

Суд уже отправил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога. За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу ему грозит серьезный тюремный срок от 7 до 9 лет, а также лишение права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные комплексные услуги становятся скучным трендом. Недавно на Львовщине разоблачили еще одну масштабную схему, где за 15 тысяч долларов клиентам предлагали не только переправку в Румынию или Молдову, но и маскировку под военные и поддельные документы.

А на Буковине аппетиты перевозчиков оказались еще больше. Там водитель обычной фуры пытался вывезти "туристов" среди досок, взяв за такой экстремальный рейс 50 тысяч долларов, но также был остановлен пограничниками.