Ford Bronco Sport из США подешевел: средняя цена упала до 6450 долларов

Согласно графику статистики американских аукционов AutoAstat, в августе 2024 года Ford Bronco Sport 2021– 2023 год в среднем стоил около 8200 долларов. В августе 2026 года средняя цена составляла уже около 6450 долларов.

Речь идет о стоимости проданных на аукционах автомобилей в выбранной категории. Это не окончательная цена Ford Bronco Sport после доставки, растаможки, ремонта и сертификации в Украине.

Похожая тенденция наблюдается и у других популярных кроссоверов из США. Ранее Auto24 рассказывал, как Toyota RAV4 на американских аукционах подешевела до 9250 долларов

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Как менялась цена Ford Bronco Sport

Снижение не было равномерным. Осенью 2024 года средняя цена быстро опустилась с 8200 до 7500 долларов. В январе 2025 года она составляла около 6700 долларов.

Затем рынок частично отыграл падение. Летом 2025 года средняя стоимость Bronco Sport снова поднялась примерно до 7700 долларов. Однако осенью началось новое резкое удешевление.

Низшую точку график показывает в марте 2026 года. Тогда средняя цена составляла 5716 долларов, что на 502 доллара меньше, чем в предыдущем месяце.

После мартовского минимума цены начали восстанавливаться. К августу средняя стоимость поднялась примерно до 6450 долларов. За пять месяцев Bronco Sport подорожал почти на 13%, но все равно остался значительно дешевле, чем два года назад.

Почему кроссовер стал дешевле

Сам график не объясняет причину изменения цен. На средний показатель может влиять возраст автомобилей, пробег, комплектация, характер повреждений и количество машин, которые страховые компании одновременно выставляют на продажу.

Ford Bronco Sport появился на американском рынке в качестве модели 2021 года. Поэтому старейшим автомобилям из этой выборки уже исполнилось пять лет. Они чаще попадают на аукционы с большим пробегом или более сложными повреждениями, что постепенно влечет среднюю цену вниз.

На результат также оказывает влияние соотношение версий. Базовые комплектации с двигателем объемом 1,5 литра обычно дешевле Badlands с более мощным двухлитровым мотором. Если в течение месяца продается больше недорогих или серьезно поврежденных машин, то средняя цена может резко измениться.

Снижение стоимости Bronco Sport отвечает общей ситуации на американских страховых аукционах. К примеру, средняя цена родственного по агрегатам Ford Escape опустилась до 1262 долларов, хотя речь идет о старших автомобилях и другой ценовой категории.

Что это за Ford Bronco Sport

Bronco Sport не стоит путать с большим рамным Ford Bronco. Это компактный пятидверный кроссовер с несущим кузовом, рассчитанный как на город, так и на легкое бездорожье.

В США все версии этих модельных лет получали полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Базовый трехцилиндровый двигатель 1.5 EcoBoost развивает 181 л.с., а четырехцилиндровый 2.0 EcoBoost в версиях Badlands и First Edition выдает 250 л.с. Максимальный дорожный просвет с соответствующими шинами составляет 8,8 дюйма, или около 224 мм.

Кроссовер привлекает квадратным кузовом, вместительным салоном и более серьезными внедорожными возможностями, чем у большинства компактных SUV. В то же время он остается удобным для ежедневной эксплуатации и значительно компактнее обычного Bronco.

Что нужно проверить перед покупкой

Цена около 6000– 6500 долларов выглядит привлекательно, но состояние конкретного автомобиля гораздо важнее среднего показателя. Ford Bronco Sport часто попадает на страховые аукционы после ударов в переднюю часть, где расположены дорогостоящие элементы охлаждающих систем, турбонаддува и электронные датчики.

Перед ставкой следует проверить геометрию кузова, состояние подушек безопасности, подвески и системы полного привода. Следует также посмотреть фотографии с предыдущих аукционов и убедиться, что автомобиль не продается повторно после некачественного ремонта.

Особенно внимательно нужно проверить отзывные кампании за VIN. Часть Bronco Sport 2021– 2023 год попала под отзыв из-за возможного отказа 12-вольтового аккумулятора. Для некоторых машин 2022– 2023 год с двигателем 1.5 EcoBoost также проводилась кампания из-за риска повреждения топливной форсунки и утечки горючего.

Выгодно ли привозить Bronco Sport из США

Нынешний уровень цен делает Ford Bronco Sport более интересным для импорта. По сравнению с августом 2024 средняя экономия на этапе покупки достигает примерно 1750 долларов. Это существенная сумма, но она не гарантирует такой же экономии после ремонта.

Самый дешевый лот может оказаться невыгодным, если повреждены силовые элементы кузова, сработали подушки безопасности или требуется замена дорогостоящих деталей полного привода. Вместо этого более дорогой автомобиль с небольшим пробегом и легким навесным повреждением часто требует меньше затрат и времени.

Поэтому падение средней цены следует воспринимать как возможность более широко выбирать среди доступных машин. В случае с Ford Bronco Sport решающее значение имеет не минимальная ставка, а полная стоимость автомобиля после доставки и качественного обновления.

Американское направление остается важным для украинского вторичного рынка. Как свидетельствует статистика самых популярных подержанных автомобилей из США, среди моделей Ford наибольшим спросом пользуется Escape. Более доступный Bronco Sport может частично перетащить покупателей, которым нужен компактный полноприводный кроссовер с более выразительным дизайном.