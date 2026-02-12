Ford Kuga получил важную функцию, которой нет в американском Escape

Внешность и салон модели остались без изменений после рестайлинга 2024 года. Линейка, по-прежнему, включает спортивные версии ST-Line и более “внедорожную” комплектацию Active с защитными накладками и стилистическими элементами для бездорожья. В салоне сохранилась знакомая архитектура с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 13,2-дюймовым центральным дисплеем с системой SYNC 4, отмечает Auto24.

Читайте также: Ford представил Kuga 2024

Как работает BlueCruise

Главным техническим нововведением стала система Ford BlueCruise, которая позволяет движение без использования рук на руле на определенных автомагистралях. Так называемые “синие зоны” уже охватывают примерно 95% автомагистралей в 16 странах Европы.

Система относится ко второму уровню автономности и самостоятельно управляет рулевым управлением, ускорением, торможением и удержанием полосы движения. Инфракрасная камера постоянно отслеживает внимание водителя и контролирует его готовность вмешаться.

Также интересно: Работник завода Ford накричал на Дональда Трампа и получил угрозу увольнения: чем все закончилось

Доступность и подписка

BlueCruise входит в стандартное оснащение топовых комплектаций ST-Line X и Active X. Для версий Titanium и базовых ST-Line система доступна как опция. Начиная с апреля 2026 года, пользователи могут активировать функцию через единовременную оплату или подписку с месячным или годовым тарифом. Для всех совместимых автомобилей предусмотрен трехмесячный пробный период.

Гибридные силовые установки

Европейский Kuga предлагается с гибридными силовыми агрегатами. Базовым является полногибридный 2,5-литровый вариант с передним или полным приводом. Также доступна плагин-гибридная версия с суммарной мощностью 240 л.с.

Почему Escape остался без этой технологии

В США Ford Escape 2026 модельного года остается в продаже, но, несмотря на схожесть с Kuga, не получил BlueCruise. Американская модель ограничивается пакетом Co-Pilot360 с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе движения и мониторингом слепых зон. Все потому, что Escape постепенно покидает рынок: в ряде штатов его продажи уже прекращены из-за экологических норм, а производственные мощности готовят к выпуску доступных электромобилей нового поколения.

Напомним: Ford попрощался с Escape без громких заявлений

Разные судьбы двух близнецов

Обновление Kuga демонстрирует, что даже модель на проверенной платформе может получить современные функции автономного управления. В то время как европейский кроссовер расширяет технологические возможности, его американский “родственник” готовится завершить жизненный цикл.