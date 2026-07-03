Ford Mustang 1965 года был внесен в Национальный реестр исторических транспортных средств США

Этот экземпляр в классическом белом цвете Wimbledon White был одним из 12 демонстрационных автомобилей Ford Mustang, которые американский концерн представил 17 апреля 1964 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке в день мировой премьеры модели. Однако, в отличие от других выставочных экземпляров, этот кабриолет подготовили для активной эксплуатации внутри павильона, пишет Carscoops.

Читайте также: Ford заменил 350 инженеров на ИИ, но вскоре снова нанял их

Автомобиль специально модифицировали для интеграции в транспортную систему, разработанную Walt Disney. Конструкторы установили машину на специальные рельсы, превратив ее в элемент уникального аттракциона. Посетители выставки могли сесть в салон нового Ford Mustang и совершить 12-минутную ознакомительную поездку вокруг выставочного павильона.

По оценкам представителей компании Ford, за все время работы выставки через брэнд-павильон прошло около 15 миллионов человек, среди которых был и молодой Джей Лено. Для максимального охвата аудитории автопроизводитель выделил для презентации специальное эфирное время, выкупленное на трех крупнейших американских телеканалах. Главным маркетинговым инструментом стала стартовая цена новинки, которая на тот момент составляла всего 2368 долларов.

С учетом текущей инфляции эта историческая сумма эквивалентна примерно 25 681 доллару. Для сравнения: современный модельный ряд Ford Mustang 2026 года стартует на американском рынке от 32 995 долларов за базовое четырехцилиндровое купе EcoBoost, тогда как версия в кузове кабриолет с аналогичным силовым агрегатом обойдется покупателям как минимум в 40 440 долларов.

Стартовый рыночный успех оригинальной линейки был феноменальным –, всего за первые два года компания реализовала более миллиона единиц, причем 43 % покупателей составляли женщины.

Сохранение для истории и выставка в Вашингтоне

По завершении Всемирной выставки в Нью-Йорке уникальный кабриолет сняли с рельсов и продали частному лицу. В настоящее время этим историческим раритетом владеет коллекционер из Техаса Сэм Пак. Внесение машины в Национальный реестр исторических транспортных средств предполагает начало тщательного процесса документирования.

Специалисты проведут полное лазерное 3D-сканирование кузова, сделают серию детальных фотографий, а подробный письменный отчет об истории создания и эксплуатации автомобиля передадут на постоянное хранение в Библиотеку Конгресса США. Этот знаковый Ford Mustang выставлен в Вашингтоне в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к предстоящему 250-летию Америки.

До 14 июля автомобиль можно увидеть в главном зале железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн, где он является частью бесплатной экспозиции «Driving America Forward: A Ford Experience». Помимо знаменитого кабриолета, на выставке представлено множество других культовых творений американской марки, среди которых: