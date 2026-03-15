Ford Mustang K-Code Convertible с пробегом 5 ки выставили на продажу: в чем подвох

Сегодня один из самых редких вариантов этой модели - кабриолет K-Code 1965 года появился в продаже. Автомобиль привлек внимание не только своей редкостью, но и почти нулевым пробегом, который составляет лишь 2,7 мили (около 4,3 км). Впрочем, история этого показателя вызывает больше вопросов, чем восхищение, пишет Autoevolution.

Читайте также: Ford Mustang SVT Cobra 2003 года продали на аукционе за более чем $175 тысяч: настоящая "капсула времени"

Версия K-Code является одной из самых ценных в ранней истории Mustang. Отметка “K” в VIN-коде означает, что автомобиль оснащен высокопроизводительным двигателем 289 Hi-Po V8. Этот мотор дебютировал еще в 1963 году на моделях Ford Fairlane и Mercury Comet. Впоследствии именно он стал основой для спортивных версий от Shelby GT350, отмечает Auto24.

Объем двигателя составляет 289 кубических дюймов (4,7 л). Благодаря степени сжатия 10,5:1, большом четырехкамерном карбюратора и спортивном распределительном валу двигатель выдает 271 л.с. при 6000 об/мин и 423 Нм крутящего момента. Для сравнения, обычные версии 289 V8 того времени выдавали лишь 200 или 225 лошадиных сил.

Мощность, а не комфорт

Автомобили с двигателем K-Code получали ряд технических доработок от Ford Motor Company: 4-ступенчатую механическую коробку передач, усиленный задний дифференциал и модернизированную подвеску. Впрочем, ради производительности приходилось жертвовать комфортом. Такие Mustang не имели усилителя руля и тормозов, а автоматическая коробка передач даже не предлагалась. Именно поэтому автомобили с K-Code всегда были более “гоночными” по характеру.

Один из самых редких Mustang в мире

Несмотря на популярность модели, вариант K-Code был очень редким. За все время производства двигателя 289 Hi-Po (1963–1967) было выпущено всего 13 214 Mustang с таким мотором. Для сравнения, общий тираж Mustang за этот период составил примерно 1,76 млн автомобилей. Это означает, что доля K-Code составляла лишь 0,77% от всех Mustang. Еще более редкой является версия кабриолет (ragtop). В 1965 году таких автомобилей изготовили всего 181 экземпляр. Фактически, найти такой автомобиль сегодня - настоящая удача для коллекционеров.

Пробег с нюансом

Именно этот экземпляр привлек внимание показателем одометра, ведь для автомобиля возрастом более 60 лет это выглядит почти фантастически. Однако выяснилось, что пробег был сброшен после завершения реставрации, поэтому реальная история эксплуатации автомобиля остается неизвестной. Поэтому цифра на одометре больше вызывает сомнения, чем восхищение. Ситуацию осложняет и то, что дилер, который продает автомобиль, предоставляет очень мало информации о его прошлом.

Также интересно: Lincoln Continental с гранитным салоном: кастом Mark IV Bugazzi выставят на аукцион

Цена, которая также вызывает дискуссии

Автомобиль выставлен на продажу за 154 981 доллар. На первый взгляд сумма выглядит высокой, но для редкого K-Code Mustang она даже не является рекордной. Например, один из таких автомобилей продали примерно за 300 000 долларов, но он имел уникальную историю - это был личный автомобиль Генри Форда II, который он использовал во время пребывания во Франции. Несмотря на все вопросы, этот Ford Mustang K-Code Convertible остается чрезвычайно редким автомобилем. Он сочетает один из самых известных двигателей в истории Ford, культовую модель первого поколения Mustang и чрезвычайно ограниченный тираж.