Ford Mustang возрастом 55 лет продают в Киеве за 135 000 долларов

Форд Мустанг
Легендарный Ford Mustang 1971 года появился в продаже в Киеве. Автомобиль оценен в 135 000 долларов, что сразу делает его не просто транспортом, а коллекционным активом. О необычном авто пишет topgir.com.ua.
Ключевые факты:
- Год выпуска: 1971
- Поколение: первое (рестайлинг, третья серия 1971–1973)
- Пробег: 18 тыс. км
- Количество владельцев: 5
- Коробка передач: механическая
Двигатель и мощность
- Тип: бензиновый V8
- Объем: 8,5 литра
- Мощность: около 700 л.с.
- Крутящий момент: более 1000 Нм
Это значительно больше, чем у заводских версий, что свидетельствует о серьезных доработках.
Технические особенности
Автомобиль модифицирован и отличается от классического стока:
- усиленная подвеска
- укрепленный кузов
- модернизированные тормоза (карбон-керамика)
- двигатель со спецификацией Cobra
- механическая КПП Pontiac GTi
Почему он особенный
Модели Ford Mustang 1971–1973 годов:
- самые большие по размерам в истории Mustang
- имеют один из самых агрессивных дизайнов
- считаются символом эпохи muscle cars 1970-х годов
Вывод
Этот Mustang - не просто ретро-авто, а глубоко модифицированный проект с характеристиками современного суперкара. Высокая цена объясняется не только возрастом и редкостью, но и уровнем доработок. Для массового покупателя это дорого, но для коллекционера - вполне рыночное предложение.