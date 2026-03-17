Ford Mustang возрастом 55 лет продают в Киеве за 135 000 долларов

Легендарный Ford Mustang 1971 года появился в продаже в Киеве. Автомобиль оценен в 135 000 долларов, что сразу делает его не просто транспортом, а коллекционным активом. О необычном авто пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Ford Mustang SVT Cobra 2003 года продали на аукционе за более $175 тысяч: настоящая "капсула времени"

Ключевые факты:

Год выпуска: 1971

Поколение: первое (рестайлинг, третья серия 1971–1973)

Пробег: 18 тыс. км

Количество владельцев: 5

Коробка передач: механическая

Двигатель и мощность

Тип: бензиновый V8

Объем: 8,5 литра

Мощность: около 700 л.с.

Крутящий момент: более 1000 Нм

Это значительно больше, чем у заводских версий, что свидетельствует о серьезных доработках.

Технические особенности

Автомобиль модифицирован и отличается от классического стока:

усиленная подвеска

укрепленный кузов

модернизированные тормоза (карбон-керамика)

двигатель со спецификацией Cobra

механическая КПП Pontiac GTi

Почему он особенный

Модели Ford Mustang 1971–1973 годов:

самые большие по размерам в истории Mustang

имеют один из самых агрессивных дизайнов

считаются символом эпохи muscle cars 1970-х годов

Вывод

Этот Mustang - не просто ретро-авто, а глубоко модифицированный проект с характеристиками современного суперкара. Высокая цена объясняется не только возрастом и редкостью, но и уровнем доработок. Для массового покупателя это дорого, но для коллекционера - вполне рыночное предложение.