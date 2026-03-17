Укр
Ру

Ford Mustang возрастом 55 лет продают в Киеве за 135 000 долларов

Ford Mustang 1971 года выпуска продают в Киеве за достаточно высокую цену. Такой автомобиль может заинтересовать коллекционеров или инвесторов – со временем его цена может значительно возрасти.
Евгений Гудущан
17 марта, 22:22
logo0
logo0 мин

Легендарный Ford Mustang 1971 года появился в продаже в Киеве. Автомобиль оценен в 135 000 долларов, что сразу делает его не просто транспортом, а коллекционным активом. О необычном авто пишет topgir.com.ua.

Ключевые факты:

  • Год выпуска: 1971
  • Поколение: первое (рестайлинг, третья серия 1971–1973)
  • Пробег: 18 тыс. км
  • Количество владельцев: 5
  • Коробка передач: механическая

Двигатель и мощность

  • Тип: бензиновый V8
  • Объем: 8,5 литра
  • Мощность: около 700 л.с.
  • Крутящий момент: более 1000 Нм

Это значительно больше, чем у заводских версий, что свидетельствует о серьезных доработках.

Технические особенности

Автомобиль модифицирован и отличается от классического стока:

  • усиленная подвеска
  • укрепленный кузов
  • модернизированные тормоза (карбон-керамика)
  • двигатель со спецификацией Cobra
  • механическая КПП Pontiac GTi

Почему он особенный

Модели Ford Mustang 1971–1973 годов:

  • самые большие по размерам в истории Mustang
  • имеют один из самых агрессивных дизайнов
  • считаются символом эпохи muscle cars 1970-х годов

Вывод

Этот Mustang - не просто ретро-авто, а глубоко модифицированный проект с характеристиками современного суперкара. Высокая цена объясняется не только возрастом и редкостью, но и уровнем доработок. Для массового покупателя это дорого, но для коллекционера - вполне рыночное предложение.

#Фото #Новости #Ford #Aвтофанаты #Ретро