Ford обещает, что топовая версия нового электропикапа Fathom обойдется дешевле 40 тысяч долларов

Как сообщает издание Detroit Free Press, руководитель подразделений Ford Blue и Model E Эндрю Фрик раскрыл финансовые детали по поводу будущей новинки. По его словам, даже самая дорогая комплектация модели не превысит порог в 40 тысяч долларов, что делает ее крайне привлекательной на фоне всеобщего удорожания новых машин.

"Мы целимся в самое сердце рынка",– отметил Фрик. Он также добавил, что линейка Fathom будет иметь несколько различных предложений в ценовом диапазоне ближе к 40 тысячам, однако конкретных спецификаций пока не раскрыл.

В компании Ford рассчитывают, что низкая стоимость владения привлечет совершенно новую аудиторию. Речь идет как о тех, кто ищет свой первый электромобиль, так и владельцах обычных гибридов или бензиновых авто.

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Вызовы производства и технологические фишки

В то же время, генеральный директор Ford Джим Фарли откровенно говорит о трудностях запуска такого революционного продукта. Вывод на рынок совершенно новой архитектуры требует колоссальных усилий, чтобы уложиться в сроки и запланированную себестоимость.

Несмотря на эти опасения, автопроизводитель активно готовится к старту. На прошлой неделе компания отчиталась об изготовлении более пяти тысяч крупных алюминиевых деталей, которые являются основой новой платформы и призваны существенно удешевить сбор пикапа.

Что касается характеристик, то разработчики обещают более просторный салон, чем у кроссовера Toyota RAV4. Динамика тоже не разочарует: разгон до сотни займет чуть больше четырех секунд, что сопоставимо со спортивным Mustang с двигателем EcoBoost.

Отдельной гордостью модели станут современные технологии, в том числе интегрированные карты Apple Maps, которые Джим Фарли назвал настоящим прорывом для авто по такой цене. Официальный прием предварительных заказов на Fathom откроется уже в начале следующего года.