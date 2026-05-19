Ford разворачивает масштабную экспансию в Европе: компания представит семь новых моделей уже совсем скоро

Новая программа реализуется по двум параллельным направлениям, отмечает Motor1. С одной стороны, предусмотрено дальнейшее расширение коммерческого подразделения Ford Pro, которое удерживает лидерство на европейском рынке на протяжении 11 лет подряд.

С другой стороны, запланировано кардинальное обновление линейки легковушек, которая пополнится пятью совершенно новыми моделями с различными типами силовых установок, вдохновленные раллийным наследием бренда.

Цифровая трансформация

Современная стратегия Ford Pro предусматривает трансформацию из традиционного автопроизводителя в интегрированного партнера по повышению производительности для европейского бизнеса. Главная задача подразделения заключается в преобразовании телематических данных транспортных средств в реальную экономическую выгоду для клиентов.

Согласно плану, около 25% прибыли Ford Pro до вычета процентов и налогов будет поступать от продажи программного обеспечения и сопутствующих услуг. Уже в первом квартале 2026 года количество платных подписок на цифровой софт выросло на 30 процентов, достигнув 879 000 пользователей во всем мире с уровнем валовой рентабельности более 50 процентов.

Ford Transit City

Ключевым элементом этой цифровой системы является комплекс Uptime Services – технология прогнозирования на основе подключения к сети, которая отслеживает техническое состояние машин в режиме реального времени. Начиная с 2019 года, каждый проданный коммерческий автомобиль марки оснащается встроенным модемом и сейчас его используют более 1,2 миллиона европейских клиентов, что позволяет ежедневно обрабатывать около 6 миллионов диагностических сигналов. Только за 2024 год работа системы обеспечила клиентам суммарно почти один миллион дополнительных дней бесперебойной эксплуатации автопарков.

Важное обновление коснется и представителей малого бизнеса с помощью программы Dealer Uptime Services. Благодаря ей официальные дилеры получают инструменты для проактивного управления автопарком клиента: система позволяет дистанционно мониторить состояние машин, выходить на связь с владельцем до момента возникновения серьезной поломки, заранее заказывать необходимые запчасти и бронировать время в ремонтной мастерской.

Пополнение коммерческой линейки: Ranger Super Duty и Transit City

Коммерческое семейство бренда расширится благодаря двум принципиально разным моделям, разработанным под конкретные эксплуатационные задачи:

Ranger Super Duty: экстремальная тяжелая версия знаменитого пикапа, которая уже доступна для заказа. Модификация создана для работы в самых суровых условиях и ориентирована на экстренные службы, лесные хозяйства, горнодобывающую промышленность и военные ведомства. Автомобиль получил усиленную подвеску, дополнительную защиту днища, увеличенный дорожный просвет и способен работать в составе автопоезда с полной массой до 8 тонн. Допустимый вес прицепа для буксировки составляет 4,5 тонны, а чистая полезная нагрузка пикапа приближается к 2 тоннам.

Ford Ranger Super Duty

Transit City: компактный полностью электрический фургон, создан специально для городских логистических компаний. Автомобиль предлагается в единой фиксированной комплектации с богатым оснащением и будет доступен в трех различных вариантах исполнения, включая голое шасси с кабиной для установки индивидуальных кузовных надстроек. Модель разработана с учетом стремительного распространения в европейских мегаполисах экологических зон с ограниченным доступом для топливных машин. Ожидается, что первые товарные фургоны поступят к дилерам в конце 2026 года.

Какие другие машины готовит Ford?

В сегменте легковых автомобилей компания обязалась до конца 2029 года представить пять совершенно новых моделей европейской сборки. Дизайн и инженерные настройки каждой новинки будут отсылать к богатой раллийной истории бренда и его более чем столетнему опыту участия в спортивных соревнованиях. В официальный список будущих премьер вошли:

Специально адаптированная для европейского рынка новая модель из семейства Bronco;

Компактный кроссовер, производство которого официально подтверждено на заводе в Валенсии с 2028 года;

Электрический хэтчбек B-сегмента со спортивным характером управляемости (вероятно этот проект будет реализован с помощью Renault )

) Небольшой городской электрический кроссовер, выполнен в аналогичной дизайнерской стилистике;

Два купе-кроссовера, которые завершат формирование обновленной линейки бренда до 2029 года.

Прагматизм в вопросах экологических норм

Руководство Ford одновременно обратилось к европейским регуляторным органам с призывом к прагматизму. Представители компании отмечают, что действующие политические и экологические цели должны четко соответствовать реальному уровню покупательского спроса. Слишком стремительное принудительное изменение нормативов рискует замедлить естественное обновление автопарков, что даст контрпродуктивный результат и только увеличит суммарное количество вредных выбросов за счет старения машин на дорогах.

Американский автопроизводитель настаивает на необходимости более широкого признания переходных технологий, таких как плагин-гибриды и электромобили с бензиновыми удлинителями хода. Кроме того, компания призывает защитить интересы представителей малого бизнеса, которые сейчас вынуждены сталкиваться с неразвитой сетью публичных зарядных станций и длительными задержками при подключении коммерческих коммерческих парков к общим электросетям.