Ford уже готовит совершенно новый пикап Ranger: что известно о главном конкуренте Toyota Hilux

О старте работ над новым поколением пикапа сообщает Carscoops. Проектом руководит австралийское подразделение Ford, где над машиной уже работает команда из полутора тысяч инженеров. Хотя актуальная генерация выпускается с 2021 года и недавно пережила обновление, производитель решил не тратить попусту время, чтобы удержать лидерство в жесткой конкуренции с Toyota Hilux.

Следующее поколение Ranger обещает быть еще более практичным. Инсайдеры сообщают, что Ford планирует существенно переделать интерьер, сделав акцент на классических физических элементах управления.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ford Ranger Platinum

Больше электричества под капотом

Еще одно ключевое изменение– глубокая электрификация. Сейчас в линейке Ranger есть дизельные, бензиновые и плагин-гибридные версии, но ему не хватает "мягкого" гибрида (как у того же Hilux) или классической самозарядной системы.

Ожидается, что новое поколение закроет этот пробел, что позволит не только вписаться в жесткие экологические нормы, но и реально снизить расход топлива. Полностью электрический вариант пока еще не является приоритетом для автопроизводителя.

Когда ждать новинку