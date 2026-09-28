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Ford уже готовит совершенно новый пикап Ranger: что известно о главном конкуренте Toyota Hilux

Компания Ford официально приступила к разработке следующего поколения своего самого популярного пикапа Ranger. Новинка получит больше гибридных технологий и полностью переделан салон с возвратом к удобным физическим кнопкам.
Новый Ford Ranger: когда выйдет следующее поколение пикапа и что изменится

ФОТО: Форд |

Форд Ranger Raptor Desert Pack

Данила Северенчук
logo28 сентября, 10:00
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О старте работ над новым поколением пикапа сообщает Carscoops. Проектом руководит австралийское подразделение Ford, где над машиной уже работает команда из полутора тысяч инженеров. Хотя актуальная генерация выпускается с 2021 года и недавно пережила обновление, производитель решил не тратить попусту время, чтобы удержать лидерство в жесткой конкуренции с Toyota Hilux.

Следующее поколение Ranger обещает быть еще более практичным. Инсайдеры сообщают, что Ford планирует существенно переделать интерьер, сделав акцент на классических физических элементах управления.

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Ford Ranger Platinum

Больше электричества под капотом

Еще одно ключевое изменение– глубокая электрификация. Сейчас в линейке Ranger есть дизельные, бензиновые и плагин-гибридные версии, но ему не хватает "мягкого" гибрида (как у того же Hilux) или классической самозарядной системы.

Ожидается, что новое поколение закроет этот пробел, что позволит не только вписаться в жесткие экологические нормы, но и реально снизить расход топлива. Полностью электрический вариант пока еще не является приоритетом для автопроизводителя.

Когда ждать новинку

  • Поскольку разработка только стартовала, скорой премьеры ждать не стоит. Ориентировочное время появления нового Ford Ranger на рынке– конец этого десятилетия. Однако первые тестовые прототипы в камуфляже могут выехать на дороги уже в ближайшие годы.
  • Ford продолжает развивать актуальную линейку, делая ставку на успешные спецверсии вроде экстремального Ranger Raptor и сверхпрочный Super Duty.

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