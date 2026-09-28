Ford уже готовит совершенно новый пикап Ranger: что известно о главном конкуренте Toyota Hilux

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Форд Ranger Raptor Desert Pack
О старте работ над новым поколением пикапа сообщает Carscoops. Проектом руководит австралийское подразделение Ford, где над машиной уже работает команда из полутора тысяч инженеров. Хотя актуальная генерация выпускается с 2021 года и недавно пережила обновление, производитель решил не тратить попусту время, чтобы удержать лидерство в жесткой конкуренции с Toyota Hilux.
Следующее поколение Ranger обещает быть еще более практичным. Инсайдеры сообщают, что Ford планирует существенно переделать интерьер, сделав акцент на классических физических элементах управления.
Ford Ranger Platinum
Больше электричества под капотом
Еще одно ключевое изменение– глубокая электрификация. Сейчас в линейке Ranger есть дизельные, бензиновые и плагин-гибридные версии, но ему не хватает "мягкого" гибрида (как у того же Hilux) или классической самозарядной системы.
Ожидается, что новое поколение закроет этот пробел, что позволит не только вписаться в жесткие экологические нормы, но и реально снизить расход топлива. Полностью электрический вариант пока еще не является приоритетом для автопроизводителя.
Когда ждать новинку
- Поскольку разработка только стартовала, скорой премьеры ждать не стоит. Ориентировочное время появления нового Ford Ranger на рынке– конец этого десятилетия. Однако первые тестовые прототипы в камуфляже могут выехать на дороги уже в ближайшие годы.
- Ford продолжает развивать актуальную линейку, делая ставку на успешные спецверсии вроде экстремального Ranger Raptor и сверхпрочный Super Duty.