Ford возвращается в WRC: заводская Fiesta появится в 2028 году, а новый раллийный автомобиль – в 2029-м

В то же время, Ford рассматривает автоспорт не только как способ одерживать победы и привлекать внимание к бренду. Компания заявляет, что опыт ралли должен влиять на характер серийных автомобилей, делая их более интересными для водителей.

Ford возвращается в заводскую программу WRC

Ford был постоянным участником высшего дивизиона WRC с 1978 по 2012 год. После этого приватные команды продолжали выступать при поддержке производителя, однако полноценной заводской программы Ford в чемпионате не было. Теперь компания планирует вернуться. В 2028 году вместе с давним партнером M-Sport она выведет на старт обновленную Fiesta. Это будет переходный этап перед появлением специально разработанного автомобиля нового поколения в 2029 году.

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В Ford напоминают о своих предыдущих успехах в ралли. В 1979 году компания получила титулы производителя и пилота WRC благодаря Бьорну Вальдегарду, выступавшему на Escort RS1800 Mk2. Позже Ford Focus RS WRC принес производителю два подряд титулы в зачете производителей в 2006 и 2007 годах. В 2017 году Fiesta WRC команды M-Sport получила самые высокие награды в обеих категориях при поддержке Ford. Формально производителем тогда являлась именно M-Sport.

Новые правила WRC открывают больше возможностей

Возвращение Ford будет происходить на фоне масштабных перемен в чемпионате. Новый технический регламент начнет действовать в 2027 году, предусматривая переходный период. Одним из ключевых новшеств станет ограничение стоимости автомобиля на уровне 345 000 евро.

Также обязательной станет трубчатая пространственная конструкция безопасности– общая основа, вокруг которой команды смогут создавать разные кузова. Это должно снизить первоначальные затраты на разработку и упростить участие новых производителей. С 2029 года регламент будет предусматривать разные варианты силовых установок, в том числе гибридные и полностью электрические. Команды смогут использовать разные типы кузовов– от хэтчбеков до кроссоверов, сохраняя общую конструкцию безопасности.

Ford хочет перенести раллийный характер в серийные автомобили

Возвращение к WRC является частью более широкой стратегии Ford в автоспорте. Компания уже поставляет гибридные двигатели команде Red Bull в Формуле-1, готовит гиперкар для чемпионата мира по гонкам на выносливость, участвует в ралли "Дакар" из Raptor T1+ и выступает из Mustang в различных гоночных сериях, включая IMSA, GT и NASCAR.

Теперь Ford хочет использовать ралли для формирования эмоциональной связи с покупателями. По словам президента Ford Europe Джима Баумбика, опыт WRC должен ощущаться не только в специальных спортивных версиях, но и в повседневных автомобилях.

"Мы хотим, чтобы вы испытывали искру эмоций ралли-сцены во время ежедневных поездок на работу",– говорит Джим Баумбик в публикации на корпоративном ресурсе From The Road. "Именно это мы подразумеваем под раллийным стилем. Это не значок или обвес. Это характер".

По его словам, Ford понимает, что часть покупателей ожидает от автомобиля прежде практичности. Однако компания стремится развивать модели, предлагающие больше эмоций от управления.

"Мы закончили строить скучные машины и отказываемся строить тостеры на колесах",– заявил Джим Баумбик. Мы создаем транспортные средства для людей, которые хотят быть частью этого опыта.– которым нравится изменяющаяся дорога, открывающийся поворот и автомобиль с душой, которая реагирует на них во время вождения".

Пока что Ford не уточняет, какие именно технологии или технические решения из будущей программы WRC перейдут к серийным моделям. Однако компания напрямую связывает возвращение в ралли с желанием изменить характер своих дорожных автомобилей.