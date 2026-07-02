Ford заменил 350 инженеров на ИИ, но вскоре снова нанял их

Это решение было принято на фоне серьезных проблем с надежностью продукции, ведь в 2025 году автопроизводитель установил антирекорд по количеству отозванных автомобилей, пишет Motor1.

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Причины возвращения специалистов и кризис контроля качества

Согласно новому отчету информационного агентства Bloomberg, компания Ford привлекла к работе 350 высококвалифицированных инженеров, часть из которых являются ее бывшими сотрудниками. Возвращение персонала произошло после того, как искусственный интеллект не смог достичь прогнозируемых показателей эффективности в отделе контроля качества.

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения автомобилей Чарльз Пун признал, что компания допустила ошибку, рассчитывая на мгновенный результат от автоматизации. По его словам, руководство ошибочно полагало, что простого внедрения искусственного интеллекта и внесения требований в дизайн будет достаточно для создания высококачественного продукта.

Пун отметил, что в предыдущие годы компания не уделяла должного внимания уникальному опыту самых компетентных инженеров, прошедших вместе с брендом через множество циклов разработки автомобилей. Несмотря на то, что эта ситуация выглядит как победа человеческой рабочей силы, возвращение специалистов может оказаться временной мерой. В компании Ford этих опытных сотрудников неофициально называют инженерами с «седой бородой».

Главная задача привлеченных 350 сотрудников заключается в обучении молодого поколения персонала, а также в помощи инженерам-программистам в настройке и перепрограммировании искусственного интеллекта, чтобы алгоритмы могли более эффективно проводить проверки. Фактически, компания вернула людей для того, чтобы они обучили своих будущих цифровых заменителей.

Текущие результаты автоматизации и позиция руководства

Ford развернул на своих производственных линиях около 900 специализированных камер, работающих на базе искусственного интеллекта и предназначенных для выявления дефектов. Несмотря на первоначальные трудности, компания планирует существенно сократить количество отзывов автомобилей в 2026 году. Определенные положительные сдвиги в сфере контроля качества уже заметны: по данным первоначального исследования качества от аналитического агентства JD Power, Ford занял первое место среди основных массовых автомобильных брендов.

Генеральный директор компании Джим Фарли положительно оценил возвращение опытных кадров. Он заявил, что вновь принятые на работу инженеры уже приносят компании сотни миллионов долларов чистой прибыли, оптимизируя производственные затраты. Однако Джим Фарли не отказывается от глобальных планов автоматизации. Ранее он открыто признал, что в будущем искусственный интеллект способен заменить буквально половину всего офисного и административного персонала компании.