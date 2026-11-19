В производстве американцы используют технологии и лицензионные разработки китайской CATL. Это позволило сэкономить время, которое в случаях собственных исследований заняло бы годы.

О новом направлении в производственной программе Ford рассказывает профильный ресурс Electrek.

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Без никеля и кобальта

Ford делает ставку на литий-железофосфатную технологию (LFP). Такие аккумуляторы не содержат никеля и кобальта, что позволяет снизить себестоимость. Кроме того, они лучше и без отрицательных технологических воздействий реагируют на многочисленные циклы подзарядки.

Первые призматические аккумуляторы Ford LFP проходят финальный обзор. Фото: Ford

​ Для Fathom были выбраны призматические элементы, которые интегрируются непосредственно в конструкцию шасси. Это позволяет сократить количество деталей и снизить производственные издержки.

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40 аккумуляторных элементов в минуту

Новый завод Ford уже демонстрирует высокую производительность: сборочные линии способны производить до 40 аккумуляторных элементов ежеминутно. Качество контролируют с помощью систем искусственного интеллекта. Они обнаруживают дефекты непосредственно при производстве.

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Полноценный запуск предприятия запланирован на 2027 год, хотя испытания производственных процессов уже продолжаются.

Призматический аккумулятор Ford EV LFP. Фото: Ford

Пикап дешевле 30 тысяч долларов

Компания Ford Fathom станет первой моделью на новой универсальной электрической платформе UEV. Предварительные заказы планируется открыть в начале 2027 года, а стартовая цена заявлена на уровне 28 350 долларов.

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Прототип Ford Fathom на заводе Louisville Assembly завернули в попону для минимизации шпионской любознательности. Фото: Ford

Серийный дебют пикапа ожидается в конце 2027 года. Среди заявленного оснащения– система полуавтономного вождения BlueCruise, Apple CarPlay, Android Auto и двухсторонняя зарядка.

Технические характеристики батареи и запас хода Ford пока не захотел обнародовать.

Ford откроет предзаказ Fathom в начале 2027 года с первоначальной рекомендованной розничной ценой $28,350 за стандартную версию. Фото: Ford