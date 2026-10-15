Формула-1 неожиданно возвращается в Африку: где именно построят новую трассу

Вместо ожидаемой Южной Африки и ее известного автодрома Кьялам, выбор организаторов пал на небольшую страну в центре континента. Руанда, население которой составляет чуть более 14 миллионов человек, пока вообще не имеет инфраструктуры для автоспорта такого уровня.

Неожиданный выбор локации

Согласно долгосрочному соглашению совершенно новый автодром построят в районе Бугесера. Это примерно в 40 километрах южнее столицы страны Кигали, рядом с новым международным аэропортом.

"Сегодня знаменательный момент для Формулы-1. С присоединением Руанды к календарю в следующем десятилетии наш спорт будет соревноваться на каждом населенном континенте",– Стефано Доменикали, президент и генеральный директор серии.

Интересно, что семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон был одним из самых ярых поклонников африканского этапа. Ранее в этом году он признался, что лоббировал эту идею около семи лет и даже готов отложить свой выход на пенсию для выступления на этом континенте.

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Какова будет новая трасса

Проектированием трека будут заниматься бывший гонщик Александр Вурц и известный архитектор Карстен Тильке. Последний уже создал много автодромов для текущего календаря чемпионата. Известно, что трасса будет иметь 17 поворотов и разместится вблизи воды.

Главной фишкой трека станет самый большой перепад высот среди всех автодромов, которые сейчас использует Формула-1. Александр Вурц уже активно проверяет конфигурацию на симуляторе. По его словам, трек идеально подходит для высочайшего класса гонки на автомобилях с открытыми колесами.

Когда ждать старт

Несмотря на громкий анонс, болиды уедут на африканский асфальт еще не скоро. Руководство чемпионата пока не называет точной даты, ограничиваясь размытой формулировкой о начале 2030-х годов.