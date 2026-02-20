Формула-1: Visa остается с Red Bull и Racing Bulls - стороны подписали новый контракт

Бренд вошел в чемпионат в 2024 году как партнер Red Bull Racing и титульный спонсор Racing Bulls после ребрендинга бывшей итальянской команды, что в свое время выступала как молодежный проект для подготовки талантов системы Red Bull, отмечает Auto24. Теперь сотрудничество переходит в долгосрочную фазу, сообщает Autoevolutiuon.

Visa сохранит статус партнера обоих коллективов, но получит расширенное размещение на переднем крыле болида Red Bull RB22 - первой машины команды с новыми силовыми установками Ford. Кроме этого, компания продолжит поддержку пилотов программы Red Bull в Академии Формулы-1, а также станет партнером масштабного шоу-ран-тура Red Bull в США в 2026 году.

Известно, что демонстрационные заезды для публики запланированы в Финиксе, Детройте, Атланте и Сан-Франциско. Тур стартует уже в эту субботу: резервный пилот Red Bull и Racing Bulls Юки Цунода проедет на легендарном болиде Red Bull RB7, вернув зрителей в эпоху атмосферных V8.

Банки идут в Формулу-1

Стремительный рост популярности Формулы-1 за последние шесть лет привлек внимание финансовых корпораций. К борьбе за место на стартовой решетке активно включились и другие платежные бренды. Mastercard вернулась в чемпионат в 2024 году, став партнером McLaren. А уже с 2026 года компания станет титульным спонсором команды.

К чемпионату также присоединился финтех-сервис Revolut, который поддерживает новый заводской проект Audi F1 Team. Отдельное соглашение имеет и сама Формула-1 - ее партнером выступает American Express, предоставляя клиентам специальные бонусы во время отдельных Гран-при.

Кто самый быстрый среди “карточных” команд?

Во время предсезонных тестов в Бахрейне Red Bull с новым силовым агрегатом Ford продемонстрировала конкурентную форму. Макс Ферстаппен завершил предпоследний день тестов третьим в общем зачете, проехав 139 кругов - это примерно 750 километров дистанции.

Не отстает и McLaren: действующий чемпион мира Ландо Норрис был самым быстрым в утренней сессии, а Оскар Пиастри показал второй результат дня, уступив лишь Андреа Кими Антонели из Mercedes. Пилот Audi Нико Хюлькенберг, который впервые поднялся на подиум на Гран-при Великобритании 2025 года, завершил день седьмым, опередив на три позиции Лиама Лоусона с Racing Bulls.

Сезон стартует в марте

Новый чемпионат начнется 8 марта в Мельбурне, Австралия. Похоже, борьба будет не только между командами, но и между финансовыми гигантами, которые активно закрепляются в мире быстрого автоспорта.