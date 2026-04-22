Formula E представила болид Gen4: мощность 816 сил и разгон до сотни за 1,8 секунды

Главной особенностью Gen4 стал новый силовой агрегат, который в режиме Attack выдает невероятные 600 кВт (816 л.с.). Это на 336 “лошадей” больше, чем у болидов предыдущего поколения. Даже в стандартном гоночном режиме мощность выросла на 50% до 450 кВт (612 л.с.), что сопоставимо с показателями топовых дорожных электромобилей, таких как Kia EV6 GT.

Динамические характеристики впечатляют: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,8 секунды, а отметку 200 км/ч автомобиль преодолевает за 4,4 секунды. Это на 1,5 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость одноместного болида теперь составляет 335 км/ч. По прогнозам экспертов, на городских трассах время прохождения круга сократится минимум на пять секунд.

Экология и технологии будущего

Болид Gen4 стал манифестом устойчивого развития. При изготовлении конструкции используется не менее 20% вторичного сырья, а аккумуляторные батареи разработаны без использования редкоземельных минералов. После завершения срока эксплуатации автомобиль может быть переработан на 100%, что является уникальным показателем для мирового автоспорта.

Также новинка поддерживает ультрабыструю зарядку мощностью 600 кВт. Как отметил генеральный директор Formula E Джефф Доддс, этот уровень производительности еще пять лет назад считался технически невозможным для электромобилей. Сейчас разработка передана командам-производителям для финальной настройки шасси и электроники, среди которых Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars и Mahindra.

Рыночное значение

Появление Gen4 должно изменить восприятие электрических гонок, приблизив их по зрелищности к Формуле-1. Благодаря огромной мощности и усовершенствованной аэродинамике, серия планирует привлечь новую аудиторию и продемонстрировать преимущества современных электрических технологий. Первые гоночные испытания болидов в полном составе команд начнутся в конце этого года.