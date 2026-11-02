Foxconn показал хитрый электропикап Model K: превращается в фургон в считанные минуты

Как сообщает издание TVBS, Премьера концептуальной модели состоялась во время ежегодного мероприятия HHTD26. Разработчики сделали ставку на задний привод и расположение двигателя на задней оси, что является оптимальным решением для перевозки грузов.

Главная фишка новинки заключается в отказе от разработки отдельных кузовов для разных нужд. Базовый пикап имеет открытую грузовую платформу, на которую с помощью обычных болтов устанавливается специальный бокс.

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" Традиционным автопроизводителям обычно приходится разрабатывать разные типы кузовов, если они хотят предлагать как пикапы, так и фургоны. Такой подход позволяет существенно снизить затраты на разработку и дает бизнесу максимальную гибкость, – отмечает главный стратегический директор подразделения электромобилей Foxconn Джун Секи.

Практичность превыше всего

Инженеры максимально занизили высоту грузовой платформы, чтобы курьерам было легче загружать тяжелые коробки. Кроме того, пассажирское сиденье в кабине складывается, образуя ровную площадку для перевозки длинномерных предметов или инструментов.

Специальный грузовой модуль легко монтируется на платформу и защищает товар от дождя и пыли, а сложенное пассажирское сиденье позволяет перевозить длинные грузы прямо в салоне. Фото: Earth's Golden Line

Что касается автономности, то здесь Foxconn пошел по прагматическому пути, предложив две скромные батареи на 12 и 26 кВт-ч. Они обеспечивают запас хода в 120 и 250 км соответственно.

Исследования компании показали, что коммерческому транспорту для доставки последней мили просто не нужны тяжелые и дорогие аккумуляторы. Машины ездят по фиксированным маршрутам и каждую ночь возвращаются на базу для зарядки, поэтому меньшая батарея означает меньшую цену самого авто.

Перспективы на рынке

В настоящее время Model K является лишь эталонным образцом, созданным по модели контрактного производства. Это означает, что Foxconn не планирует продавать машину под своим брендом, а предлагает готовую платформу другим автопроизводителям для выпуска их коммерческих линеек.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, корейская марка Kia также активно экспериментирует с коммерческим сегментом. превратила свой электрический фургон PV5 на компактный городской самосвал. Машина получила алюминиевую надстройку с откидными бортами и способна брать на борт более тонны груза.

А вот компания Hyundai готовит к выходу на европейский рынок более мощный электрический фургон STARIA Cargo. Эта модель оснащена 800-вольтовой архитектурой, заряжается до 80% всего за 20 минут и может тянуть двухтонный прицеп.